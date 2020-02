Ärger um abgeholzte Linde in Audenhain

Mockrehna

Den Sachstand zum Bau der neuen Brücke über den Schwarzen Graben in Audenhain, die bis Ende Mai entsteht, nahm Thomas Wejda zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Mockrehna zur Kenntnis. Dass in diesem Zusammenhang eine große, gesunde Linde gefällt wurde, stößt dem FWG-Mann, der im Gemeinde- und Ortschaftsrat sitzt, aber gewaltig auf.

„Ich bin immer noch sauer und einige Bürger von Audenhain sind es auch“, sagte Wejda, der schon im Vorfeld in Gesprächen mit Bürgermeister und Ortsvorsteher und nun erneut vor allem die Art und Weise der Entscheidungsfindung harsch kritisierte: „Sowohl ich, als auch die Ortschafts- und Gemeinderäte sind im Unklaren über die Fällung gelassen worden. Da waren Fledermäuse drauf, der Baum war 100 Jahre alt, nicht krank und es gab Alternativen. Wir verlieren das Gesicht, wenn wir das wieder zulassen. Davor möchte ich uns schützen.“ Im Ortschafts- und Gemeinderat hätte man zumindest drüber sprechen können.

Über den Schwarzen Graben in Audenhain wird eine neue Brücke gebaut. Quelle: Wolfgang Sens

Absprache in der Dreier-Runde in der Kritik

Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) räumte ein, „dass wir uns bei der Struktur der Zusammenarbeit gegenseitig weiterentwickeln müssen.“ Allerdings sei schriftlich angezeigt worden, dass die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gegeben war. Brücken- und Fußwegebau hätten den Wurzelbereich bereits stark angegriffen, den Fußweg bereits angehoben.

„Wenn es um die Sicherheit von Kindern und Erziehern geht, gibt es keine Alternative.“ Claus Heinrichsen (FWG) sieht es ähnlich, führte ein Beispiel aus seinem Heimatort Wildschütz an. Per Handschachtung sei versucht worden, einen Baum zu retten, der dann beim nächsten Gewittersturm zwischen zwei Häuser fiel. „Ich kann nur warnen, keine Experimente.“ Die will auch Wejda nicht: „So etwas kann aber nicht in einer Dreier-Runde beschlossen werden.“ Ortsvorsteher Lothar Haupt erinnerte seinen Tischnachbarn aber auch daran, dass das Bauprojekt im Ortschaftsrat ausführlich vorgestellt worden sei. Das Umfeld habe dabei niemand im Blick gehabt.

Von Kathrin Kabelitz