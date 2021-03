AfD in Eilenburg hadert mit neuem Leitbildprojekt

Eilenburg

Es ist schon über 20 Jahre alt – das Leitbild der Stadt Eilenburg mit dem Titel „Muldestadt mit grünem Herzen“. Ein neues sollte längst erarbeitet werden, der Startschuss fiel im Januar 2020 und die Stadtverwaltung wollte die Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Prozess einbinden. In einer Ideen-Werkstatt sollten sie Visionen zusammentragen. Doch all das kam nie zustande – die Corona-Pandemie hatte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Neustart mit dem Leibnitz-Institut

Jetzt versucht die Stadtverwaltung einen Neustart und setzt dabei auf ein Projekt des Leibniz-Instituts für Länderkunde. Dieses suchte im vorigen Jahr noch eine Kommune, die sich an einem Kleinstadtverbund mit dem Thema „Lokale Demokratie in Stadtentwicklungsprozessen“ beteiligt – und fand diese mit Eilenburg. Die Große Kreisstadt mischt jetzt in diesem Verbund mit. Das hat der Stadtrat am Montag mehrheitlich beschlossen. Einzig AfD-Stadtrat Maiko Lemm stimmte dagegen. Des Weiteren gehören die Städte Großräschen (Brandenburg), Osterburg (Sachsen-Anhalt) und Wurzen dem Kleinstädte-Verbund an, wobei Eilenburg als federführende Kommune agieren und damit Träger des Projektes wird.

Eilenburg erhält Geld

Was ist konkret geplant? Zunächst mal profitiert die Stadt in zwei wesentlichen Punkten: Sie kann eine Projektstelle schaffen, die den Leitbildprozess hauptamtlich organisiert und das Projektmanagement erledigt. Und es fließt Geld: Für den zusätzlichen Aufwand als federführende Kommune erhält die Stadt eine Aufstockung von 60 000 auf 75 000 Euro. Damit verbunden sind unter anderem Antragstellung, Mittelabruf und die Weiterleitung der Zuwendungsmittel.

Stelle wird intern ausgeschrieben

Die Projektstelle soll nach Angaben von Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung in Eilenburg, intern besetzt werden. Dafür hat die Stadtverwaltung offenbar schon eine Person fest im Auge, die im Rathaus tätig gewesen war. Details dazu wurden öffentlich nicht benannt, zumal das Ausschreibungsverfahren noch nicht beendet ist. Die Stelle soll zum 1. April besetzt werden. Voraussetzung sei nach Angaben von Annett Krause vom Fachbereich Ordnung und Soziales der Bachelor in Betriebswirtschaft wegen der Abrechnungsmodalitäten.

AfD machte schlechte Erfahrungen

Das Projekt mit dem Namen „Lokale Demokratie in Stadtentwicklungsprozessen“ und die Personalie warfen dann doch einige Fragen im Stadtrat auf, besonders unter den drei Vertretern der AfD-Fraktion. Denn die haben offenbar schon schlechte Erfahrungen mit Demokratie-Initiativen gemacht, schließlich ist Eilenburg auch Teil des Netzwerkes „Partnerschaft für Demokratie“ zusammen mit den Kommunen Bad Düben und Laußig. Hier sei die AfD „in die rechte Ecke gedrängt“ worden, sagte Stadtrat Ferdinand Wiedeburg und weiter: „Demokratie heißt in Deutschland immer Kampf gegen rechts. Das können wir so nicht hinnehmen.“

Jeder kann sich am Projekt beteiligen

Philipp Zakrzewski betonte wiederum, dass das Modellvorhaben keine politische Ausrichtung habe und der Schwerpunkt vielmehr auf dem Bereich Stadtentwicklung liege, wobei der Leitbildprozess „prominentes Thema“ sei. Inhalte würden nicht vorgegeben, sondern im Laufe des Projektzeitraums erarbeitet. Daran könne sich jeder beteiligen, so der Fachbereichsleiter, worauf Ferdinand Wiedeburg sagte: „Ich werde sie beim Wort nehmen.“

Wiedeburgs Parteifreund, der AfD-Stadtrat Matthias Erler, bohrte schließlich wegen der neu geschaffenen Projektstelle nach und fragte, ob sich der oder die Bewerber im Stadtrat vorstellen könnten. Das ist aber nach Angaben von Annett Krause nicht erforderlich. Erst ab Entgeltgruppe 11 im Tarifvertrag für die Kommunen – das Grundgehalt liegt da bei 3558 Euro in der ersten Stufe – entscheide der Stadtrat mit, „was darunter liegt, ist Sache der laufenden Verwaltung“, so Krause. Die Stelle ist demnach unterhalb der EG 11 eingruppiert.

So geht es weiter

Wie geht es jetzt weiter? Als nächstes wird es am 15. März ein Auftaktgespräch geben, am 18. März tagt der Beirat. Im April beginnt dann zunächst die Bestandsaufnahme. Das Projekt dauert bis März 2023 an – und soll im Ergebnis das neue Leitbild haben. Auf der anderen Seite wird die Stadt aber auch Teil der Forschung im Bereich Wohnungs- und Städtebau und rückt damit bundesweit in den Fokus. Das Ganze ist demnach eine Win-Win-Situation. Eilenburg „steht durch die professionelle Begleitung, den Austausch mit den anderen Kleinstädten und die Einbettung in ein bundesweites Pilotvorhaben ein enormer Gewinn an Qualität und öffentlicher Wahrnehmung in Aussicht“, so die Stadtverwaltung.

Hintergrund: Leibniz-Institut für Länderkunde Das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) mit Sitz in Leipzig hat den Auftrag, gesellschaftlichen Wandel sichtbar zu machen und Wissen für nachhaltige und regional ausgewogene Entwicklungskonzepte bereitzustellen. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und einziges außeruniversitäres Forschungsinstitut für Geografie in Deutschland verbindet das Institut Grundlagenforschung und Wissenstransfer.Mit seinen rund 80 Beschäftigten forscht es unter der Überschrift „Geografien des Regionalen“ zu aktuellen sozialräumlichen Entwicklungen in Europa, insbesondere im östlichen Europa, und in Deutschland. Erst jüngst untersuchte das IfL in einer Studie lokale Demokratie in Klein- und Mittelstädten. Dabei haben die Forscher lokale Aushandlungs- und Beteiligungsprozesse analysiert und gefragt, wie sich die Abwärtsspirale aus Abwanderung, Abkopplung, Abhängigkeit und Stigmatisierung auf die lokale Demokratie auswirkt. Ein Ergebnis: Das Vorhandensein von Ressourcen sind entscheidende Voraussetzungen für eine Beteiligung der Einwohner an der Stadtentwicklung. https://leibniz-ifl.de

