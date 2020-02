Afrikanische Schweinepest: Nordsachsens Landwirte wappnen sich für Ernstfall

Doberschütz

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) rückt näher. In Polen wurde ein neuer Fall der Tierseuche gemeldet – zwölf Kilometer vor der deutschen Grenze. Dies teilte das Bundesagrarministerium am 22. Januar mit. Der Regionalbauernverband aus Delitzsch und Torgau lud daher am Donnerstag zu einer Info-Veranstaltung.

Regionalbauernverband : Landwirte sollen zusammenhalten

„Wir haben alle Angst vor der Afrikanischen Schweinepest“, erklärte Erhard Neubauer, Vorsitzender des Bauernverbands Torgau, vor rund 50 Landwirten im Rasthof Doberschütz. „Wir müssen uns vorbereiten und uns mit den Tatsachen auseinandersetzen.“ Er fordert die Landwirte dazu auf, zusammenzuhalten. Die Schweinepest sei ein komplexes Problem, das alle beträfe. So auch Pflanzen- und Ackerbauern, die mit Ernteausfällen zu rechnen haben, sollte ein infiziertes Schwein auf oder in der Nähe eines ihrer Felder gefunden werden.

Werde ich entschädigt? Müssen mehr Wildschweine geschossen werden? Der Regionalbauernverband Delitzsch und Torgau informierte am Donnerstagmorgen im Rasthof Doberschütz über die Afrikanische Schweinepest (ASP). Quelle: Bastian Schröder

Gefahr eines Ausbruchs „sehr hoch“

Im Anschluss referierten Amtsleiterin Barbara Lemm und Aline Hüller-Krah vom Veterinäramt in Delitzsch über die aktuelle Gefahr der Afrikanischen Schweinepest, Symptome und die letzte Tierseuchenübung des Freistaats Sachsen für den Ernstfall. Anfang Dezember simulierten Behörden, Kommunen, Jäger und Landwirte den Ausbruch der Seuche. „Die Gefahr ist sehr hoch“, bewertet Lemm unter Berufung auf eine qualitative Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Instituts die Gefahrenlage. Dennoch könne man nicht alle Szenarien eines Ausbruchs lückenlos durchspielen. „Man kann zwar auf Erfahrungen zurückgreifen“, erklärt Hüller-Krah Sinn und Zweck der Übung, „Tierseuchenbekämpfung ist aber immer ein operatives Geschäft und besteht aus vielen Einzelfallentscheidungen.“

Entschädigungsfragen noch in Länderabstimmung

Vor allem wirtschaftliche Fragen treiben den Bauern die Sorgenfalten auf die Stirn. Juliane Bergmann, Referentin für tierische Erzeugung beim Sächsischen Landesbauernverband, informierte daher über wirtschaftliche Folgen eines Ausbruchs und über Entschädigungsfragen. Sollte es zum Ernstfall kommen, müssten die betroffenen Landwirte alle Schweine auf ihrem Hof töten. Auch im Sperrbezirk, der anschließend um die Fundstelle eingerichtet wird, dürften Schweinebauern ihre Tiere nicht verkaufen. Ackerbauern wären zudem in ihrer Ernte bedroht. Sicher ist: Ein Anspruch auf Entschädigung besteht bei behördlich angeordneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Wie diese im Detail aussehen, ist jedoch offen: „Entschädigungsfragen befinden sich noch in der Länderabstimmung“, so Bergmann.

Export trotz Ernstfall ?

Um wirtschaftliche Verluste gering zu halten, befinde sich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft derzeit in Verhandlung mit chinesischen Vertretern. Ziel sei es, China, größter Abnehmer in Deutschland für Schweinefleisch, vom Konzept der Regionalisierung zu überzeugen. Dies bedeutet, dass nicht alle Exporte gestoppt werden müssen, sollte Deutschland nicht mehr als seuchenfrei gelten. „Wenn es in Nordrhein-Westfalen einen Ausbruch gibt, dann kann Sachsen weiterhin liefern“, erklärt Bergmann das Konzept. Für viele Bauern offenbar zu viele Unsicherheiten. Zahlreiche Wortmeldungen deuten darauf hin, dass viele sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Die R+V Versicherung informierte daher auch über Versicherungsmodelle bei Ertragsschäden.

Was ist die Afrikanische Schweinepest? Bei der Afrikanischen Schweinepest (ASP) handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche aus Afrika, die Wild- und Hausschweine befällt. Per Schiff wurde sie nach Georgien eingeschleppt. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Friedrich-Löffler-Institut, stuft die Gefahr eines Ausbruchs in Deutschland derzeit als „sehr hoch“ ein. Symptome der Seuche sind Fieber, Durchfall, Fressunlust, Atemprobleme und Blutungen, bevor die Tiere verenden. Einen Impfstoff gibt es nicht. Für Menschen ist der Virus hingegen völlig ungefährlich. Allerdings kann der Virus über Kleidung, Schuhe oder Werkzeuge übertragen werden. Viele Landwirte betreten derzeit ihre Ställe daher nur in Schutzkleidung. Auch weggeworfene Wurstbrote stellen eine Gefahr dar, wenn Wildschweine sie fressen. Experten raten daher auch Spaziergängern, ihre Speisereste nicht achtlos in den Wald zu werfen.

Müssen mehr Wildschweine geschossen werden?

Auch die Frage nach den aktuellen Wildbeständen treibt die Bauern um. Müssen Jäger mehr Wildschweine schießen? Und welche Anreizsysteme könnte es dafür geben? Volkmar Hurzer ist Landwirt im Ruhestand in Torgau. Er stehe weiterhin im engen Kontakt mit seinen Kindern, die den Familienbetrieb übernommen haben. Er sieht aktuell die Politik in der Pflicht. „Der Wildschweinbestand muss verringert werden. Abschussprämien wären daher angebracht. Das ist das Allernötigste.“

Auch Jörg Holzweißig sieht das so. Der Ackerbauer aus Krostitz ist beunruhigt. „Die Landwirtschaft steht seit einiger Zeit ohnehin am Pranger. Und jetzt kommt auch noch ein Krisenfall dazu. Es braucht mehr Prävention und eine Abschussprämie.“

„Es wird massive wirtschaftliche Verluste geben“

Erhard Neubauer, der selbst einen Schweinebetrieb führt, fasst die Veranstaltung so zusammen. „Für uns ist das Szenario kaum vorstellbar. Es wird massive wirtschaftliche Verluste geben“, fürchtet er. Dennoch sagt er: „Die Vorbereitungen laufen gut. Vieles ist zwar vage, aber wir sind erst einmal froh, dass entschädigt wird und dass das Veterinäramt eine Vorstellung davon hat, was passieren könnte.“

Von Bastian Schröder