Eine Minute, fünf Personen – ein großer Haufen Müll. Zusammen mit seinen Mitarbeitern durchsucht Franz Rösl eine Minute lang die frische Grünschnittlieferung der Stadt Leipzig nach Störstoffen. Zusammen kommen Plastiksäcke, Draht von Blumengestecken, Gummibändchen, die Tulpensträuße zusammenhalten, und noch vieles mehr. „Und das ist nur das Offensichtliche, was uns auf den ersten Blick auffällt“, eröffnet Franz Rösl das Interview. Er ist Leiter der Firmengruppe Rösl, welche im Ortsteil Liemehna der Gemeinde Jesewitz Kompost herstellt. Am 2. April findet dort ein Aktionstag statt, der auf die Störstoffe im Kompost und deren Folgen hinweisen soll.

Was ist am Aktionstag geplant?

Im Kompostwerk Liemehna können am 2. April von 9 bis 12 Uhr Gartenabfälle bis zu einem Kubikmeter kostenlos angeliefert werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass keinerlei Störstoffe enthalten sind. Das wird natürlich vor Ort auch kontrolliert.

Auf dem Gelände der Firma Rösl stapeln sich Berge von Grünschnitt, aussortiertem Holz und neuer gesunder Erde. Der weiße Kasten dient zum Aussieben unterschiedlich großer Störstoffe. Quelle: Juliane Staretzek

Was sind alles Störstoffe, die in den abgegebenen Ladungen enthalten sind?

Die Störstoffe reichen von Müllsäcken über alte Batterien bis hin zu Mikroplastik. Je kleiner, desto schlechter ist es für den Kompost. Die großen Stoffe können wir raussortieren. Das macht natürlich zusätzlich Arbeit. Aber kleine Partikel gehen in den Kompost über. Die Kompostwerker berichten, dass es nichts gibt, was sie im Kompost nicht schon gefunden hätten. Der Anteil in der Biotonne sind bis zu 70 Prozent Störstoffe. Daher haben wir beschlossen, Biotonne in dieser Qualität nicht mehr zu verarbeiten und setzen uns seit Jahren dafür ein, die Störstoffe immer weiter zu minimieren. Unser Ziel ist ein störstofffreies Kompostwerk.

Wie viel Mikroplastik ist generell in unseren Böden und auf dem Acker enthalten?

Mikroplastik ist ein enormes Problem. Es gibt im Meer mehr Mikroplastik als Fische und im Boden doppelt so viel Mikroplastik wie im Meer. Die Pflanzen nehmen diese Stoffe auf, wir nehmen sie dann über die Pflanzen oder auch durch das Wasser zu uns. Wenn sie sagen, sie haben heute Mittag mikroplastikfrei gegessen, würde ich stark daran zweifeln. Dazu kommt, dass der Humusgehalt unserer Böden vor Eingriff des Menschen bei 10 bis 30 Prozent lag. Heute haben wir im Schnitt nur noch zwei Prozent Humus auf unseren Ackerböden. Dieser ist nicht nur das Nährstoffdepot für die Pflanze, sondern der Humusgehalt ist entscheidend für die Wasseraufnahmefähigkeit und Speicherkapazität der Böden. Ein gesunder Boden braucht mindestens fünf Prozent Humus und die Humusqualität bestimmt nachfolgend die Gesundheit.

Warum ist die Erde, welche hier entsteht, so gut?

Der in Liemehna produzierte Kompost hat einen Humusgehalt von bis zu 40 Prozent. Wenn man so einen Spezialkompost auf einen Schlüssel legt, kann man buchstäblich in den Boden hineinschauen. So ein Boden hat die Hälfte an Porenvolumen. In diesen Poren sind 25 Prozent Luft enthalten und es können somit bis zu 25 Prozent Wasser gespeichert werden. In kranken Böden beträgt dieses Volumen nur noch einen Bruchteil davon. Mit der Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V. forsche ich an gesunden Bodenprozessen. Was wir von den großen Humusforschern gelernt haben ist, dass der Boden eine Voraussetzung ist für Gesundheit. Gesunder Boden für gesundes Wasser und gesunde Luft, für gesunde Pflanzen, Tiere und Menschen. Zu diesem Ergebnis kommen gleichermaßen alle Humusforscher.

Stephan Lehman, Mitarbeiter bei der Rösl Gruppe in Liemehna, zückt seinen Autoschlüssel: „Gesunde Erde ist bröselig. Sie bleibt nicht auf einem Schlüssel liegen“. Quelle: Juliane Staretzek

Wer kauft Kompost aus Liemehna?

Seit Januar sind wir für dieses Jahr schon ausverkauft. Der Bedarf nach gutem, gesundem Boden ist groß. Landwirte machen den größten Anteil der Kunden bei der Firma Rösl aus, gefolgt von Gartenbaufirmen. Allerdings kommen auch Privatpersonen und holen sich Kompost oder frische Erden für ihren Garten.

Auch aus Weihnachtsbäumen wird in Liemeha neue Erde gewonnen. Geschäftsführer Franz Rösl zeigt auch hier, dass gesunder Boden bröselig ist. Quelle: Juliane Staretzek

Warum benötigen Landwirte neue Erde für ihre Äcker?

Wir betrachten ganz oft die Pflanze, das Tier und den Menschen, aber wir vergessen dabei den Boden. Der Boden ist für uns kein Lebewesen. Dabei gibt es eine große Symbiose zwischen der Pflanze und dem Boden und dem Menschen selbst. Von daher sollten wir uns auch viel mehr als ein Teil davon sehen. Landwirte müssen häufig wirtschaftlich denken. Damit geht der Blick auf den guten Boden verloren. Es würde beispielsweise helfen, nicht nur die Hauptfrüchte, wie Getreide, zu etablieren, sondern auch artenreiche Zwischenfrüchte und Untersaaten auf den Feldern mit zu säen. Wir arbeiten daran, die Gesundheit dem Saatgut, sozusagen, anzuimpfen – dazu sagen wir symbiontisieren. Je größer die Monokultur, desto ungesünder der Boden und desto weniger Mikrobenarten hat er. Durch gute Komposte, mit Milliarden unterschiedlicher Mikroben erhält das Saatgut kleine Helfer und der Boden wird gesünder.

Was kann man im Alltag tun, um dem Boden etwas Gutes zu tun?

Wir können darauf achten, wie wir mit den Böden umgehen. Wie wir im Alltag agieren. Immer, wenn ich spazieren gehe, nehme ich einen Beutel mit und sammle den Müll in der Natur ein. Erstens ist es beim nächsten Spaziergang noch schöner, aber viel wichtiger, zweitens gehen die Schadstoffe, die ich eingesammelt habe, nicht in den Boden über. Ein weiteres Beispiel: Früher habe ich mich geärgert, wenn ein Zigarettenstummel irgendwo herumlag. Heute hebe ich ihn auf, werfe ihn in den Müll und denke mir, jawoll wieder 20 Liter Grundwasser vor der Verunreinigung bewahrt. Und natürlich den Müll trennen. Regional und saisonal kaufen. Ein herkömmlicher Apfel aus dem Supermarkt ist durchschnittlich 31 Mal chemisch gespritzt worden. Diesen Apfel oder dessen Reste will ich hier nicht in meiner Anlage haben. Der bringt uns mehr Schadstoffe als Nutzen mit. Und sind wir ehrlich, das will man doch auch eigentlich nicht in seinem Körper haben. Wir müssen ganzheitlich auf so etwas achten.

Von Juliane Staretzek