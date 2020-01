Aktiv-Oase plant Neubau auf ECW-Gelände in Eilenburg

Eilenburg

Fit und stark sein oder sich einfach wieder schmerzfrei bewegen können – dafür steht das Gesundheitsstudio Aktiv-Oase in Eilenburg. Inhaberin Petra Heynig und ihr Mann Dirk haben für das neue Jahr große Pläne. Sie investieren in einen Neubau, wollen das Unternehmen mit 15 Beschäftigten von der Kranoldstraße in das Gewerbegebiet am ECW-Wasserturm verlegen.

Mehr Platz nötig

„Sie sehen ja selbst, hier geht es manchmal ziemlich eng zu“, sagt Petra Heynig (55) beim Rundgang durch das Studio, das sich über dem früheren Penny-Markt befindet und gut besucht ist. An den Fitnessgeräten trainieren Frauen und Männer Kraft und Ausdauer, in einem Raum daneben hat die Reha-Sportgruppe gerade ihren Kurs beendet und in einem weiteren Raum gönnt sich eine Frau Entspannung auf der Überwasser-Massage. Alltag in der Aktiv-Oase.

Neubau am ECW-Wasserturm

Am Alten Celluloidwerk in Eilenburg entsteht ab 2020 die neue Aktiv-Oase. Das Grundstück liegt zwischen der Waschstraße und dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen. Quelle: Nico Fliegner

All dies und mehr werden die Kunden auch am neuen Standort auf dem ehemaligen ECW-Gelände finden. Dieser liegt zwischen dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen und der Waschstraße bei Lidl. 4350 Quadratmeter groß ist das Grundstück, das Heynigs Unternehmen, die EB Gesundheitsstudio GmbH, von der Stadt für 80 000 Euro erworben hat. Wie Dirk Heynig (60) erzählt, laufen derzeit die Planungen für das Gebäude, das barrierefrei sein wird. Am jetzigen Standort gelangen die Kunden über eine Treppe in das Gesundheitsstudio. Für Menschen mit eingeschränkter Bewegung ist das mitunter schwierig. Außerdem sei vorgesehen, dass eine Physiotherapie in den Neubau einzieht.

Das ist der Zeitplan

„Wir sehen in dem neuen Standort sehr viel Potenzial“, sagt Dirk Heynig über das Gewerbegebiet am ECW-Wasserturm, wo derzeit auch ein Pub mit Spielothek gebaut wird. Die Lage zwischen den Stadtteilen Ost und Mitte sei ideal, das Umfeld gewinne an Attraktivität, nicht zuletzt mit der Ansiedlung eines Edeka Centers, sind sich die Heynigs sicher. Wichtig sind ihnen mehr Platz, eine gute Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten, da viele Kunden auch aus dem Eilenburger Umland kommen. Das Ehepaar will im zweiten Quartal 2020 mit dem Bau beginnen und setzt dabei auf Firmen aus der Region. Die Fertigstellung und Eröffnung ist für 2021 geplant.

Investition ist großer Schritt

Für Petra Heynig ist die Investition ein weiterer großer Schritt in ihrem beruflichen Leben. Aber davor scheut sich die Unternehmerin keineswegs. Als Mitte der 1990er-Jahre das Arbeitsamt der Mutter von drei Kindern sagte, sie sei als studierte Stahlbauingenieurin auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar, zögerte sie nicht lange und drückte nochmal die Schulbank. Petra Heynig absolvierte ein Fernstudium zum Fitness-Fachwirt. Nebenher jobbte sie in einem Fitnessstudio in Leipzig.

Von Null angefangen

Zehn Jahre später machten sie und eine andere Gründerin dann ihr eigenes Studio auf – in Beucha. „Plötzlich merkte ich, dass Unternehmer sein doch etwas ganz anderes ist als ,nur’ stellvertretende Studioleiterin wie bisher. So viel zu organisieren, so viel zu bedenken, Mitarbeiter führen, Steuergesetze, Kalkulation, Schulden aufnehmen, Werbung starten, die komplette Verantwortung. Alle gucken auf mich. Nach kurzer Zeit war ich mit den Nerven fertig. Keine Nacht mehr durchgeschlafen, Versagensängste, Diskussionen mit meiner Gründungspartnerin, die bald darauf das Handtuch warf“, schreibt Petra Heynigauf der Internetseite der Aktiv-Oaseüber die Zeit, die zu ihrer Unternehmerinnen-Karriere dazugehört.

Aus dem enjoy wurde die Aktiv-Oase

Vor sieben Jahren wurde ihr schließlich der Kauf des damaligen Fitness-Clubs enjoy in Eilenburg angeboten. Petra Heynig machte den nächsten Schritt, der Expansion hieß. Doch genau in dieser Zeit setzte ihr ein schlimmer Radunfall zu. Sie zog die Reißleine, verkaufte die Aktiv-Oase in Beucha, um sich voll auf das Studio in Eilenburg konzentrieren zu können. „Inzwischen ist die Eilenburger Aktiv-Oase viel besser als es das Original in Beucha je war“, sagt die Inhaberin, die in der Zeit eine Vielzahl von Schulungen und Praxis-Workshops besuchte und in Konzepte zur Schmerztherapie sowie einen neuen Geräteparcours investierte.

Petra Heynig liebt ihre Arbeit. „Für mich ist das ein Traumjob, weil ich mit meinem Gesundheitswissen anderen Menschen helfen kann.“ Ich will die Leute in Bewegung bringen, damit sie im Alltag frei von Schmerzen sind.“ 2021 werden sie und ihr Team dann auf dem ehemaligen ECW-Gelände die Menschen in Bewegung bringen.

Von Nico Fliegner