Alkohol am Steuer – zwei Unfälle in Eilenburg

Eilenburg

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Fahrern, die jeweils unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen, ereigneten sich am Sonntagabend in Eilenburg. Gegen 21.15 Uhr war ein 25-Jähriger mit einem Renault in der Bergstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen und einen Lichtmast stieß. Der Mast knickte um und fiel auf die Straße. Wie die Polizei berichtete, schoben dann zwei Insassen – ein Mann und eine Frau – den Pkw zurück auf die Fahrbahn und entfernten sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Aufmerksame Zeugen

Zeugen verständigten jedoch die Polizei und teilten den Beamten auch das Kennzeichen mit. Die Beamten trafen den Halter des Renaults zu Hause an. Doch der 25-Jährige, der sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, habe Widerstand geleistet und musste letztlich mittels Handfessel zum Polizeirevier gebracht werden. Dort ergab ein Atemalkoholvortest 1,26 Promille. An Auto, Verkehrszeichen und Lichtmast entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Gegen den 25-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens unter Alkohol ermittelt.

Anzeige

Zweiter Unfall

Gegen 22.30 Uhr fuhr dann ein 36 Jahre alter VW-Fahrer auf der Ernst-Mey-Straße in Richtung Ziegelstraße. Ungefähr 100 Meter vor einer Einmündung kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Zeugen verständigten das Rettungswesen und die Polizei.

Weitere LVZ+ Artikel

2,04 Promille

Die Beamten stellten dann während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers fest. Der Vortest habe einen Wert von 2,04 Promille ergeben, meldete die Polizei. Am VW entstand Totalschaden, der Baum musste gefällt werden. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Gegen den Golf-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Laut Polizei handelte es sich bei beiden Autofahrern um Bulgaren.

Von LVZ