Alles unter einem Dach – Diakoniezentrum Eilenburg stellt sich vor

„Es war schon länger ein Traum der Geschäftsstelle, ein Diakoniezentrum zu schaffen und alle Angebote der Diakonie unter einem Dach zu bündeln“, sagt Mitarbeiterin Ulrike Denkinger. Das Projekt der Diakonie Delitzsch/ Eilenburg namens „Mehrgenerationenhaus Arche“ und die Mobile Jugendberatung befinden sich bereits seit vielen Jahren in dem Gebäude.

Nachdem die Räume in der ersten Etage, eine ehemalige Pfarrwohnung, leer standen, sei im Sommer vergangenen Jahres dieser Traum in die Tat umgesetzt worden, so Denkinger. Fertig eingerichtet präsentiert sich nun endlich das neue Diakoniezentrum am Nikolaiplatz in Eilenburg, in dem vier verschiedene Beratungsstellen und Projekte zusammenkommen. Am Freitag lud das Kollegium gut gelaunt mit Häppchen und Erfrischungen zum Tag der offenen Tür.

Fachstelle Gewaltprävention

„Die neuen Räumlichkeiten sind wirklich schön“ schwärmt Stefanie Kleye, die sich mit Denkinger den Büroraum teilt. Auch der Ausblick vom Fenster aus auf die benachbarte Nikolaikirche kann sich sehen lassen. Denkinger und Keye arbeiten für die „ Fachstelle Gewaltprävention“ und sind für ganz Nordsachsen zuständig.

Sie bieten Projekte für Kinder und Jugendliche an, in denen der Umgang mit Stress-, Konflikt- und Gewaltsituationen erlernt wird. Außerdem veranstalten sie Teambuilding-Workshops und Informationsveranstaltungen, etwa zum Thema Mobbing. Und sie beraten unter anderem Vereine und Institutionen bei Krisen und internen Konflikten.

Straffälligenhilfe für Jugendliche

Nach Diana Hein muss nicht lange gesucht werden, die Frohnatur strahlt mit ihrem feuerroten Haarschopf um die Wette. Sie und ihre Kollegin Yvonne Eichler berichten von ihrem Projekt „GegenWind“ für straffällige Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren im Altkreis Delitzsch-Eilenburg.

„Wir sind die Ansprechpartner für die Jugendlichen. Wir gehen auch ins Gefängnis und betreuen sie vor Ort. Zudem begleiten wir die Haftentlassung“, so Heim. Außerdem organisieren sie Anti-Gewalt- und Anti-Diebstahl-Kurse, Trainings für soziales Verhalten und Täter-Opfer-Ausgleiche.

„Demokratie ist Beteiligung“

„Partnerschaft für Demokratie“ nennt sich das dritte Projekt im Bürokomplex. Janet Liebich, die das Projekt mit Elisabeth Desta für Eilenburg, Bad Düben und Laußig betreut, ist anzumerken, dass sie für das Thema brennt. Sie spricht stolz von ihrer Arbeit. „Demokratie ist Beteiligung! Manche Menschen wissen gar nicht so richtig, was Demokratie für ihr Leben bedeutet“, erklärt sie.

Darum organisiere sie mit ihrer Kollegin Projekte und Aktionen, die Demokratie stärkten. Sie kooperieren mit Schulen und Vereinen oder kümmern sich um Fördergelder. „Aktuell machen wir zum Beispiel ein Schülerprojekt zur Radikalisierungsprävention gemeinsam mit dem Jugendschutz Sachsen e.V.“, so Liebich.

Flüchtlingssozialarbeit

Die Flüchtlingssozialarbeiter Stefan Krippendorf und Andreas Irmscher haben auch ein Büro im Diakoniezentrum bezogen. „Es ist schön, nicht mehr alleine im Büro zu sein. Jetzt haben wir kürzere Wege, zum Beispiel bei gemeinsamen Klienten“, so Krippendorf. Vor dem Umzug hatten er und sein Kollege ein Büro in der Dr.-Belian-Straße in Eilenburg.

Nun profitiere man auch von der räumlichen Nähe zur Arche. Denn neben Gängen zu Ämtern mit Klienten und dem Ausfüllen diverser Anträge gehöre auch die Integration der Flüchtlinge und der kulturelle Austausch zum Aufgabenbereich der Sozialarbeiter.

Dazu arrangieren sie regelmäßig Kulturabende, für die sie die Veranstaltungsräumen der Arche nutzen. „Der nächste findet am 18. März statt. Motto ist ,Venezuela’. Flüchtlinge aus dem Land, die sehr schnell sehr gut Deutsch gelernt haben, bereiten dafür einiges vor“, verrät Krippendorf.

Weiter Informationen zu den Angeboten der Diakonie Delitzsch/ Eilenburg unter https://www.diakonie-delitzsch.de/.

