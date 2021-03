Altes Amtshaus in Eilenburg: Kommt jetzt die Rettung?

Eilenburg

Blauer Himmel, die Sonne scheint hinter dem Mauerturm auf dem Eilenburger Burgberg hervor. Eine Familie spaziert gerade auf dem weitläufigen Gelände umher. Das Kind spielt am Lauschberg, jenem Kunstobjekt an der Burgberg-Herberge, das die sagenumwobenen Heinzelmännchen hörbar macht. Idyllisch ist es auf dem Burgberg an diesem Freitagmorgen, aber der Schein trügt. Denn blickt man ein wenig genauer hin, werden Spuren von Vandalismus sichtbar – vor allem am alten Amtshaus. Eine Fensterscheibe ist erneut eingeschlagen worden, die anderen sind seit Jahren zugenagelt, der Putz bröckelt, die Mauer am Hang ist mit Graffiti schwarz besprüht. „Das alles hier ist kein schöner Anblick“, sagt Hans Poltersdorf beim Rundgang. Und im Innenbereich sehe es noch viel schlimmer aus, erzählt er, was wohl auch dem verheerenden Brand 1993 geschuldet ist.

„Bad Düben macht es uns vor“

Der CDU-Stadtrat, zugleich Mitglied im Eilenburger Burgverein, ärgert sich „maßlos“ über die mutwilligen Zerstörungen und das inzwischen heruntergekommene Amtshaus. Erst Anfang der Woche machte er im Eilenburger Stadtrat seinem Ärger über den desolaten Zustand des alten Gebäudes Luft – auch mit Blick auf die Nachbarstadt. „Bad Düben macht es uns vor. Dort werden die Bauten saniert“, so Poltersdorf.

In der Kurstadt sind kürzlich die Sanierungsarbeiten im Amtshaus auf dem Burgareal beendet worden. Seit 2019 wurde dort gebaut. Wenn alles fertig ist, werden rund drei Millionen Euro verbaut sein. Profitiert hat die Stadt dabei auch von Fördermitteln. Im Dübener Amtshaus hat das Landschaftsmuseum der Dübener Heide seinen Platz.

Auf der Suche nach Fördertopf

Stadtrat Hans Poltersdorf vor dem Amtshaus in Eilenburg. Er will mithelfen, Fördermittel für die Sanierung aufzutreiben. Quelle: Nico Fliegner

„Jetzt müssen wir uns langsam mal was einfallen, was mit unserem Amtshaus geschieht. Das ist katastrophal da oben“, legt Poltersdorf im Stadtrat nach und bietet seine Unterstützung an. „Wir sollten hier eine Fördermöglichkeit finden. Das Amtshaus muss auch in den Händen der Stadt bleiben und wir müssen da oben etwas Sehenswertes schaffen.“

Viel passiert auf dem Burgberg

Der Stadtrat hat mit seinem Vorstoß einen wunden Punkt angesprochen. Denn tatsächlich fristet die altehrwürdige Immobilie seit Jahrzehnten ein trostloses Dasein auf dem höchsten und auch beliebten Ausflugspunkt der Großen Kreisstadt, der zudem als Wiege Sachsens gilt, wenn man auf die Historie blickt. Dabei ist ringsherum schon viel passiert seit der politischen Wende 1989/90: Rundwege wurden angelegt, Bänke aufgestellt, der Bergfried saniert, der Burgberg-Hang aufwendig gesichert, das ehemalige Gefängnis zu einer schmucken Herberge umgestaltet und das gesamte Gelände neu gestaltet, unter anderem kamen ein Kräutergarten und Kunstobjekte dazu. Zuletzt hat der Burgverein auch das Torhaus saniert – entstanden ist ein kleines, feines Besucherzentrum. Millionen sind seither geflossen.

Mit dem Amtshaus aber, das um etwa 1700 aus den Trümmern des im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Schlosses als schlichter Barockbau auf dem Burgberg entstand und wie der Mauerturm als Kulturdenkmal gilt, taten sich Stadtverwaltung und Stadtrat bislang schwer. Es in Eigenregie zu sanieren und einer Nutzung zuzuführen – davon wurde im Jahr 2017 Abstand genommen, auch mit Blick auf die Folgekosten, würde es nach einer Sanierung in städtischer Hand bleiben. Das Amtshaus, das seit dem Brand 1993 leer steht, hat die Stadt deshalb europaweit zum Verkauf angeboten.

Stadt sucht vergeblich nach Käufer

Wohnen als Nutzungsmöglichkeit wurde bei der Ausschreibung ausgeschlossen, ansonsten sollte es aber keine Denkverbote geben. Als mögliche Nutzung gab die Stadtverwaltung seinerzeit karitative Zwecke wie ein Kinderhaus oder Hospiz an. Aber auch Gastronomie oder eine touristische Nutzung wären möglich, ebenso ein Vorhaben im kulturellen oder gemeinnützigen Bereich. Bedingung: Das Gebäude muss unter denkmalpflegerischen Aspekten erhalten beziehungsweise wiederaufgebaut werden und sollte auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Von Erfolg war das alles nicht gekrönt. Zwischenzeitlich hieß es dann, man müsse diese Nutzungskriterien nochmal überdenken, weil sie zu eng gefasst sind. Aber auch das passierte nicht. Die Konsequenz: Bis heute findet sich kein Käufer.

Oberbürgermeister gibt Versprechen ab

Für Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) steht indes fest: „Wir müssen eine Menge Kohle besorgen, um das Ding wieder mit Leben zu erfüllen.“ Der OBM gibt zudem ein Versprechen im Stadtrat ab: „Wir lassen das Amtshaus ab jetzt nicht mehr aus den Augen.“

Neben Hans Poltersdorf bot auch Stadtrat Ferdinand Weideburg (AfD) seine Hilfe an. Er wolle sich aus persönlichem Interesse ebenso einbringen.

Jetzt wird sich zeigen, wie Stadtverwaltung und Stadtrat dieses Projekt angehen und umsetzen. Von heute auf morgen wird das gewiss nicht passieren. Dafür ist das Vorhaben zu groß.

