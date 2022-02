Eilenburg

Am Dienstagmorgen wurden die Eilenburger Feuerwehrleute gleich zwei Mal alarmiert. Gegen 6.15 Uhr rückten zunächst zwölf Mann in drei Fahrzeugen in die Hartmannstraße aus. „Dort ist“, so der stellvertretende Stadtwehrleiter André Misch, „in der ehemaligen Möbelfabrik im Schaltschrank eine Stromschiene weggebrannt.“ Zum Glück sei die Sicherung gekommen, so dass sich der Brand nicht weiter ausbreitete. Beim Eintreffen der Kameraden sei das Feuer schon aus gewesen. Die Feuerwehrleute hätten daher nur noch den Brandherd kontrollieren und die Stadtwerke informieren müssen.

Brandmeldeanlage schlägt an

Etwa zwei Stunden später schlug dann die Brandmeldeanlage im Verwaltungsgebäude des Landratsamtes in der Belian-Straße an. Auch dort waren die Eilenburger Kameraden zu zwölft und mit drei Fahrzeugen schnell vor Ort. André Misch: „Es hat sich dabei um einen Fehlalarm gehandelt.“ Die Brandmeldeanlage sei daher von den Kameraden zurückgestellt und das Objekt wieder an den Eigentümer übergeben worden.

Von Ilka Fischer