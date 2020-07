Am Eilenburger Külz-Ring wird wieder Wasser plätschern

Auf der Grünfläche am Dr.-Külz-Ring in Eilenburg wird es einen Brunnen oder ein Wasserspiel geben. Zumindest darauf hat sich der Stadtrat am Montagabend festgelegt.

So sieht der einstige Brunnen am Dr.-Külz-Ring in Eilenburg heute aus – doch nach dem Willen der Stadträte soll es hier wieder was mit Wasser geben. Quelle: Wolfgang Sens