Eilenburg

Mit steigenden Besucherzahlen wächst am Eilenburger Tierpark auch das Verkehrs- und Parkplatzproblem. Insbesondere an schönen Ferien-, Feier- und an Wochenendtagen ist die als einzige zum Tierpark führende Sackgassen-Straße „Stadtpark“ hoffnungslos verstopft. Das erfordert einiges fahrerisches Talent, da an der ohnehin schmalen Straße „Stadtpark“ und auch an der Ausweichbucht für den Begegnungsverkehr immer öfter einfach wild geparkt wird. Im Bereich der Straße, die in ihrer gesamten Länge als Parkverbotszone ausgewiesen ist, werden damit nicht nur die Wiesen des Stadtparks zerfahren. Vor allem wird damit auch eine Anfahrt von Rettungsfahrzeugen behindert oder sogar unmöglich gemacht.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt und Polizei schauen jetzt genau hin

An der Einmündung Am Anger / Stadtpark wird die Zufahrtsstraße „Stadtpark“ eindeutig als Parkverbotszone ausgewiesen. Doch das Verkehrsschild wird oft ignoriert. Quelle: Ilka Fischer

Stadt und Polizei haben nun signalisiert, dass sie im Interesse der Sicherheit nicht länger wegsehen wollen und können. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos): „Verkehrsregeln sind nicht nur Orientierungshilfen, sondern einzuhalten.“ Eine Stadt, die in diesem Fall nicht reagiert, würde sich strafbar machen. Nicht auszumalen sei, wenn Feuerwehr oder Rettungswagen wegen der vollgestopften Stadtparkstraße in einem Notfall nicht rechtzeitig Hilfe leisten können.

15 Euro für das wilde Parken

Damit der Tierpark und seine Besucher aber nicht plötzlich von einer Knöllchenflut überrascht werden, gab es eine entsprechende Ankündigung, die der Tierpark inzwischen auf all seinen Informationskanälen verbreitet. In den nächsten Tagen kommen Falschparker noch mit einer netten Ermahnung davon. Doch spätestens ab 1. September werden für das wilde Parken 15 Euro fällig.

Immer öfter wird der Verkehr in der Straße „Stadtpark“ zum Problem. Quelle: Stefan Teuber

Tierparkleiter Stefan Teuber: „Schön ist das natürlich für uns und unsere Gäste nicht. Doch die Sicherheitsfrage lässt sich nicht wegdiskutieren. Insofern haben wir schon Verständnis, dass die Ordnungskräfte jetzt durchgreifen.“

Die komfortabelste Lösung

Die komfortabelste Lösung wären natürlich mehr Parkplätze. Doch genau die sind nach wie vor nicht in Sicht, obwohl der Tierparkverein seit Jahren an dem Thema dran ist. 2015 glaubte er sich übrigens schon einmal am Ziel. Denn damals konnte er auch mit Unterstützung der Stadt und dank des Entgegenkommens der Talsperrenmeisterei Rötha auf einem Grundstück am Stadtpark 30 neue Parkplätze ausweisen und deren Gesamtzahl damit auf 50 erhöhen. Doch da sie sich schon kurz darauf wieder als zu wenig erwiesen, hat der Tierparkverein nach weiteren Erweiterungsflächen gesucht. Doch weder das Garten-Grundstück direkt zwischen Parkplatz und Bootshausgelände noch eine Fläche bei den Stadtwerken konnte er trotz großer Bemühungen nutzen, ausweisen, kaufen oder pachten.

Auch die Idee, zumindest den Verkehr in Richtung Sydowstraße abfließen zu lassen, erwies sich als nicht machbar. Dies wurde von der Stadt als nicht umsetzbar abgelehnt, da dann Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Pionierbrücke gefährdet seien. Damit sind allerdings zugleich auch prinzipiell vorhandene Autostellplätze (entlang der Gärten in Richtung Eisenbahnunterführung) für Tierparkbesucher nicht ausweisbar.

Und das Parkplatzproblem wird vermutlich noch größer. Das liegt auch daran, dass die Besucherzahlen seit 2015 noch einmal explodiert sind. Zählte der Mini-Zoo damals rund 60 000 Gäste, wurde im Vor-Corona-Jahr 2019 der Besucherwert auf 86 000 geschraubt. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann der Tierpark die 100 000er-Marke überspringen wird.

80 Prozent der Gäste kommen nicht aus Eilenburg

Vier von fünf Gästen kommen dabei nicht aus Eilenburg. Und von denen bevorzugen nun mal zu viele das Auto. „Es wäre einfacher“, so Oberbürgermeister Ralf Scheler, „wenn nicht jeder immer unbedingt bis möglichst direkt vor die Eingangstür fahren möchte.“

Die schnellste Lösung

Womit wir bei der schnellsten Lösung wären. Denn es gibt bereits eine Alternative, die der Tierpark auch seit zwei, drei Jahren in seinen Publikationen bewirbt. Er empfiehlt den Tierparkbesuchern jedenfalls, zumindest an besucherstarken Tagen gleich den kostenfreien und großräumigen Parkplatz am S-Bahnhof anzufahren und dann zum Tierpark zu laufen. Dessen Kapazität wird derzeit sogar noch einmal auf insgesamt 154 Plätze erhöht.

Einen Lichtblick gibt es zudem beim Ausbau des derzeit noch unbefestigten kleinen Parkplatzes an der K & S-Residenz. Er soll als weiterer Park- & Ride-Anlage für den Bahnhof perspektivisch ebenfalls ausgebaut werden, kann jedoch insbesondere an den Wochenenden natürlich auch weiterhin von Tierparkbesuchern genutzt werden.

Die einfachste Lösung

Apropos Stichwort Bahnhof: Da wäre ja noch die einfachste Lösung, die selbst viele größere Zoos nicht bieten können. Der Eilenburger Tierpark verfügt nämlich über einen perfekten Bus- und S-Bahn-Anschluss. Die S 4 (Strecke Leipzig-Eilenburg-Torgau) und die S 9 (aus und nach Halle) fahren quasi bis direkt vor den Tierparkeingang. Vor dem Bahnhof befindet sich zudem der regionale Busbahnhof. Warum also nicht gleich aufs Auto verzichten? Zumal der 300 bis 500 Meter lange Weg von Bus und Bahn familienfreundlich durch den Stadtpark führt. Busbahnhof und Vorplatz befinden sich dabei auf der Höhe der Zeit, für den nach wie vor nicht barrierefreien S-Bahnhof gilt das leider nicht. Doch dieser ist ein ganz anderes Problem, bei dem nicht nur die Ziegen des Eilenburger Tierparks erheblichen Meckerbedarf haben.

Von Ilka Fischer