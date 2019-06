Eilenburg

Beim Stadtseniorenrat drehen sich einige Gedanken um das Drehkreuz am Nordstrand des Freizeit- und Erholungszentrums Kiesgrube in Eilenburg. Warum gibt es an diesem nicht die Möglichkeit, den ermäßigten Eintritt zu bezahlen? Großeltern, die über die Eilenburger Landstraße den 150 Hektar großen Kiessee ansteuern, müssten so für ihre Enkel zwischen 3 und 14 Jahre drei statt der ermäßigten zwei Euro zahlen.

Automat kann nicht unterscheiden

LVZ gab diese Fragen an den Geschäftsführer der FEZ-Gesellschaft, Karsten Ittner, weiter. Er erklärte zunächst, dass es den Drehkreuzautomaten seit über zehn Jahren gibt. Dieser könne aber zum einen nicht erkennen, wer ermäßigungsberechtigt ist und wer nicht. „Zum anderen ist der Automat auch nur für einen Preis ausgelegt.“ Diesen Eingang ebenfalls personell zu besetzen, so Karsten Ittner weiter, sei nicht möglich. „Doch wir wollten mit dem Drehkreuz zumindest die Möglichkeit offen lassen, dass uns Badegäste auch über die Eilenburger Landstraße erreichen.“

Hauptzugang soll über Süden erfolgen

Prinzipiell möchten die Betreiber den Besucherstrom aber mehr und mehr über den Südeingang lenken. „Hier gibt es inzwischen ausreichend Parkplätze“, wirbt Karsten Ittner. Dieser Eingang ist in der Hauptsaison ab 10 Uhr immer auch personell besetzt, so dass hier neben den ermäßigten Eintrittskarten auch die Saisonkarten (70 beziehungsweise 40 Euro) gelöst werden können.

Von Ilka Fischer