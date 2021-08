An der Kindertagesstätte in Battaune wird jetzt gebaut

Battaune

Diese Woche beginnen umfassende Arbeiten an der Kindertagesstätte Am Zwergenwald in Battaune. In der Einrichtung mit Platz für 15 Krippen- und 25 Kindergartenkinder werden in diesem Jahr von Maurern, Elektrikern, Klempnern, Tischlern, Fenster- und Türenbauern sowie Fliesenlegern zunächst Arbeiten im Wert von knapp 100 000 Euro erledigt.

Im nächsten Jahr geht es weiter

Damit wird zugleich der hintere südliche Teil der Einrichtung samt Sanitäranlagen so hergestellt, dass die Kinder auch während des nächsten Bauabschnittes im Jahr 2022 in der Einrichtung bleiben können. Denn um die Anforderungen des Brandschutzes vollumfänglich zu erfüllen, investiert die Gemeinde im nächsten Jahr dann noch in einen zweiten Rettungsweg aus dem Dachgeschoss, in Brandschutzfenster, Hausalarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, in eine barrierefreie Außenrampe und ein neues Abstellgebäude.

Gesamtkosten belaufen sich auf 235 000 Euro

Die Gesamtkosten in Battaune belaufen sich damit für die Gemeinde Doberschütz, die ihre vier anderen Kindergärten in Doberschütz, Mörtitz, Sprotta und Sprotta-Siedlung bereits saniert hat, auf voraussichtlich rund 235 000 Euro.

Von Ilka Fischer