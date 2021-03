Eilenburg

An Eilenburgs Schulen tut sich was. Gleich zwei Großbauprojekte im Stadtzentrum und auf dem Berg laufen – wie, das vermittelt jetzt ein Überblick aus dem Rathaus.

Beim Anblick der Baustelle für den Anbau an der Tschanter-Oberschule kommt die eine oder andere Frage auf: Warum hat denn der Boden so viele Löcher? „Das erstellte Baugrundgutachten gibt einen tragfähigen Baugrund aus Fein- bis Mittelkies erst bei einer Tiefe von etwa 1,90 bis 3,50 Metern“, so Steffen Vogt vom Bauamt. Somit sei eine Gründung über „eine elastisch gebettete Bodenplatte nicht möglich.“ Entschieden wurde daher, sogenannte Brunnenringe bis auf die Kiesschicht abzulassen und dann mit Beton zu verfüllen.

Lesen Sie auch

So läuft Sanierung der alten Eilenburger Tschanter-Schule

Eilenburg: Tschanter-Oberschule bekommt weiteres Gebäude

Eilenburg: Hortumbau auf dem Berg läuft auf Hochtouren

Bereits im letzten Jahr gab es vorbereitende Maßnahmen, zudem wurden Bäume gefällt. Vorfristig wurde im Januar mit den Erdarbeiten begonnen. „Da es bei den Transportarbeiten nicht ausbleibt, dass auch Verschmutzungen auf der Breitscheid- und der Bernhardistraße entstehen, werden diese Bereiche bei Bedarf zusätzlich gereinigt“, heißt es aus dem Rathaus.

Im zweigeschossigen und 815 Quadratmeter großen Neubau ist Platz für acht Klassenzimmer für die Klassenstufen 5 und 6 sowie weitere Räume. Auf dem Dach werden Grünbereiche und Hochbeete als Schulgartenfläche angelegt. Vor dem Gebäude sind 122 Fahrradstellplätze vorgesehen.

Stadt entschied sich vor zwei Jahren für den Anbau

Vor über zwei Jahren hat der Stadtrat den Erweiterungsbau, der als Neubau im Bereich des Pfarrgartens errichtet wird, beschlossen. Wegen des hohen Bedarfs soll die Schule künftig dauerhaft als vierzügige Schule geführt werden.

Das Projekt kostet 5,1 Millionen Euro, 60 Prozent werden über die Förderrichtlinie SchulInfra Sachsen gefördert. Zum Schulbeginn 2022/2023 soll der Neubau fertig sein.

Arbeiten auch im Multifunktionsgebäude auf dem Berg

Auch der Um- und Ausbau des Multifunktionsgebäudes in der Halleschen Straße läuft. Derzeit finden Bauarbeiten am und im Westflügel sowie in einem Teilbereich des Ostflügels (im Kellergeschoss) statt. Die Fenster im Westflügel wurden bereits eingebaut und als nächstes wird die Klinkerfassade neu verfugt, die Betonwerksteine erhalten eine Farbbeschichtung. Der Einbau der Brandschutzdecken und der Fußbodenaufbauten im ersten Obergeschoss sind fast fertig. „Im Erdgeschoss schließen sich nun die Trockenbauarbeiten an. Die Elektroinstallation läuft in allen Bereichen parallel“, heißt es.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arbeiten sollen Ende des Jahres beendet sein

Zur Beschleunigung der Bauarbeiten im Westflügel wurden die Brandschutzmaßnahmen und Ausbauarbeiten in der Aula verschoben und sollen nun mit den Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen im Ostflügel realisiert werden. Die Evangelische Grundschule Cultus+ könne voraussichtlich Ostern vom Ost- zurück in den Westflügel umziehen. Parallel laufen im Kellergeschoss unter anderem Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten.

Der Um- und Ausbau, so die Stadt, soll Ende des Jahres beendet sein. Der Hort der Grundschule Berg wird dann in den Ostflügel mit bis zu 180 Kindern sowie dem Eltern-Kind-Zentrum einziehen.

Von LVZ