Mockrehna

Ein Passant informierte die Polizei Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr, dass eine Gruppe südländisch aussehender Männer und Frauen Kunden eines Einkaufsmarktes in der Reichsstraße in Mockrehna ansprechen und um Spenden bitten würden. Er äußerte den Verdacht, dass das Quartett in betrügerischer Absicht und augenscheinlich in die eigene Tasche sammeln würde.

Polizei stellt eine Frau und drei Männer fest

Während der Fahrt zum Parkplatz konnten die hinzugerufenen Polizisten drei Männer im Alter von 18, 22, 25 und eine Frau im Alter von 25 Jahren in einem silberfarben lackierten VW Passat antreffen und namentlich bekannt machen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Betruges ermittelt.

