Annett Kretzschmar – die Neue an der Grundschule Jesewitz

Jesewitz

Annett Kretzschmar ist das neue Gesicht an der Grundschule in Jesewitz. Die 42-Jährige arbeitet dort seit Schuljahresbeginn als pädagogische Unterstützungskraft.

Jesewitzer Grundschule ist Testschule

Dass es ihre Stelle zusätzlich an der Grundschule gibt, freut Schulleiterin Kerstin Bröse: „Das ist eine Bereicherung für unsere Schule.“ Die ist derzeit eine von 18 Testschulen in ganz Sachsen, die sich mit dem Thema Inklusionintensiv beschäftigt und dafür eine pädagogische Unterstützungskraft zur Seite gestellt bekommt. Dafür hatte sich die Jesewitzer Schule mit ihrem Leitbild „Schule gelingt nicht mit halbem Herzen“ im vorigen Jahr beim Kultusministerium im Dresden beworben. Als klar war, dass Jesewitz Testschule werden würde, schrieb die Gemeinde die Stelle aus.

Die Neue an der Schule

Annett Kretzschmar, die in Leipzig lebt und dort eine Praxis für Lebensberatung betreibt, bewarb sich und wurde genommen. „Ich kenne die Schule und das Lehrerkollegium gut. Besonders gefällt mir, dass man hier für neue Dinge offen und innovativ ist, um für die Schule das Bestmögliche zu erreichen“, erzählt sie.

Reichlich Erfahrung mit dem Thema Inklusion bringt die gebürtige Leipzigerin, die mit ihrem Mann und drei schulpflichtigen Kindern in der Messestadt lebt, mit. Von Vorteil erwies sich außerdem, dass sie an der Schule bereits als Schulbegleiterin tätig war. Angestellt ist sie jetzt bei der Gemeinde Jesewitz, die wiederum erhält Fördermittel von insgesamt 191 870 Euro, um Annett Kretzschmar bis Sommer 2023 beschäftigen zu können. Der Kommune entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Gleiche Chancen für alle Kinder

Annett Kretzschmar ist jeden Tag sechs Stunden an der Schule und unterstützt die Lehrer im Unterricht. Denn Inklusion bedeutet in Jesewitz, dass dort Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf zunächst gemeinsam lernen. Das bietet erstmal allen gleiche Chancen. Trotzdem gibt es mit Annett Kretzschmar individuelle Hilfe und Unterstützung und dazu noch ein Beratungsangebot für die Eltern.

„ Inklusion ist schon lange ein Thema in Sachsen. Aber die Schulen sind darauf nicht vorbereitet“, sagt die Sozialpädagogin. Die Projektphase böte nunmehr die Chance, herauszufinden, wie Inklusion künftig an Schulen praktisch funktionieren kann. „Wenn man nur mit einem Kind arbeitet, ist das Exklusion“, sagt Annett Kretzschmar. Sie schaut erstmal auf die Klasse, will wissen, wer welche Stärken und Ressourcen hat, wo Ängste und Blockaden liegen und wie man die beseitigen kann.

Lernen ohne Gleichschritt

Die Schule hat sich derweil auf die Fahnen geschrieben: Lernen ohne Gleichschritt, weg von der Stoffvermittlung und hin zur Lernbegleitung. Alle Kinder beginnen an der Jesewitzer Schule gemeinsam mit dem Lernen, lernen aber auf verschiedenen Wegen. Ob das der Schlüssel für eine bessere Integration ist, wird sich im Rahmen der Testphase zeigen. Die Erfahrungen aller Testschulen werden in einem Bericht zum 30. September 2021 an den Sächsischen Landtag gehen, der dann entscheidet, wie es in Sachsens Schulen mit dem Thema Inklusion weitergeht.

Von Nico Fliegner