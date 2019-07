Sprotta

Zum Einsatz Nummer 17 mussten am späten Dienstagnachmittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sprotta in den Battauner Weg ausrücken. Bei Heimarbeiten an einem Wohnhaus hatte sich die Dachhaut entzündet. Alarmiert wurden zudem die Feuerwehr Doberschütz und die Feuerwehr Eilenburg mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug.

Anwohner haben sofort gelöscht

Als die ersten Wehren eintrafen, waren die Anwohner bereits dabei, die Flammen zu löschen. So konnten beispielsweise die Eilenburger ihre Einsatzfahrt wieder abbrechen.

Sprottas Kameraden dank App schon vor Auslösen der Sirene vor Ort

Übrigens: Die Sprottaer Kameraden weisen in diesem Zusammenhang auf den sinnvollen Einsatz digitaler Möglichkeiten hin. Über 100 Sekunden vor Auslösung der Sirene wurden die Sprottaer Einsatzkräfte bereits via Smartphone-App alarmiert. So kam es zu der Szenerie, dass das Löschfahrzeug das Gerätehaus bereits verlassen hatte, bevor die Alarmierung akustisch erfolgte.

Polizei ermittelt nach Arbeiten am Zaun

Erst letzten Mittwoch hatte sich bei Schleifarbeiten an einem Gartenzaun in Sprotta-Siedlung eine Wiese entzündet. Kameraden der Wehren aus Doberschütz und Sprotta waren im Einsatz. Laut Polizei wird nun gegen den 80-jährigen Anwohner wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Von LVZ