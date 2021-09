Apfelernte in Wöllmen startet mit Verspätung

Wöllmen

Maria und Krystof pflücken die roten, knackigen Gala-Äpfel vom Baum und legen sie sorgsam in den Eimer, der dann vorsichtig in Kisten ausgeleert wird. Das polnische Geschwisterpaar gehört zu den Helfern, die bis Mitte/Ende Oktober auf den Apfel-Plantagen des Obsthofes in Wöllmen die knackigen Früchte von den Bäumen holen. Die Apfelernte im Jesewitzer Ortsteil ist gestartet – allerdings rund zehn Tage später als in den Vorjahren. „Die Kälte im Frühjahr“, nennt Geschäftsführer Dieter Dottermusch als einen Grund.

Sonne schien in Maßen

Weil der Sommer in diesem Jahr weniger sonnenreich war, sind anders als in den Vorjahren Sonnenbrand-Stellen auf den Äpfeln diesmal kein Thema. In den letzten Wochen haben Boskoop, Braeburn, Elstar, Gala, Gloster, Idared und Co. dennoch ordentlich Sonne abbekommen. „Kühle Nächte und warme Tage waren gut für die Fruchtausbildung.“ Mit einer Einschätzung, wie die Ernte ausfällt, will sich Dottermusch noch zurückhalten. Die schlechteste, so schätzt er, dürfte es aber wohl nicht werden.

