Eilenburg

Am 24. April lädt das Mehrgenerationenhaus Arche Eilenburg gemeinsam mit dem Jugendtreff JuSt und dem Stadtseniorenrat zur gemeinsamen Müllsammelaktion ein. Jung und Alt sollen dabei vor allem die Grünflächen in der Stadtmitte in den Fokus nehmen. Angelehnt ist die Aktion an den Weltumwelttag am 5. Juni. Dass der Termin schon im April liegt, hat praktische Gründe. So lässt es sich schlechter sammeln, wenn der Müll bereits ins Grün eingewachsen ist.

„Wir haben uns dieses Jahr für zwei Tage entschieden, einen im Frühjahr, wo das Gras noch nicht so hoch ist und einen im Herbst, wenn wieder gemäht ist“, so Yvonne Pötzsch, Leiterin des Mehrgenerationenhauses. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Arche am Nikolaiplatz 3. Interessierte sollten etwa zwei Stunden Zeit mitbringen. Arbeitsutensilien wie Handschuhe, Müllsäcke und Zangen werden zur Verfügung gestellt.

Von hgw