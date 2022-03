Auch in Nordsachsen: Unterstützung für Mütter im Wochenbett

Nordsachsen/Leipzig

Das Wochenbett sollte für frischgebackene Mütter und ihre Neugeborenen eigentlich eine Phase der Erholung und des Kennenlernens sein. Viel zu oft aber lässt ein voller Alltag das nicht zu. Anke Kemsies kann helfen. Die 53-Jährige hat 1995 den Leipziger Pflegedienst Aurich gegründet, und möchte eine ihrer Leistungen – die Mütterpflege – künftig auch in Nordsachsen anbieten. Im Interview erzählt sie, was sich dahinter verbirgt – und wer Anspruch hat.

Geht es um die Betreuung von Müttern, denken viele an das, was vor der Geburt passiert – etwa die Begleitung durch Hebammen. Was genau versteht man unter Mütterpflege?

Das betrifft sowohl Schwangere, als auch Frauen nach der Geburt. Zum Beispiel, wenn es um eine Risikoschwangerschaft geht, oder die Entbindung schwierig war, es Geburtsverletzungen gibt. Dann kommen wir ins Spiel – indem wir der Mutter zur Seite stehen und etwa den Haushalt schmeißen. Dazu gehört es, eventuelle Geschwisterkinder in Schule und Kindergarten zu bringen. Einkaufen, die Wohnung sauber machen, kochen. Im Grunde alles, was man so tagtäglich als Hausfrau macht.

Hausfrau ist vielleicht ein gutes Stichwort. Mir fehlen in dieser Erzählung die Väter.

Ja, das stimmt. Es ist aber tatsächlich so, dass die oft weiter arbeiten gehen. Und zwar nicht nur von 8 bis 14 Uhr – sondern den ganzen Tag. Das passt natürlich gerade mit den Bring- und Abholzeiten von Betreuungseinrichtungen schlecht zusammen. Dann gibt es natürlich auch noch Alleinerziehende. Und nicht immer leben Familienangehörige, die einspringen können, in der Nähe. Das ist im übrigen auch eine Voraussetzung, um die Leistung von den Krankenkassen zu beziehen: Es darf kein Partner anwesend sein, der die Aufgaben übernehmen könnte.

Wie viel Zeit können Sie sich für die einzelnen Familien nehmen?

Das ist ganz unterschiedlich. Es ist möglich, dass der Dienst wirklich über mehrere Wochen montags bis freitags läuft. Aber auch, dass das Ganze nur tage- oder gar stundenweise bezahlt wird. Das kommt immer darauf an, was die Krankenkasse genehmigt und ob Väter oder Großeltern mithelfen können.

Wie viele solcher Fälle betreuen Sie?

Ich habe den Pflegedienst 1995 gegründet, als ich noch Aurich hieß. Seitdem bieten wir diese Leistung auch an – sie ist nur erstaunlicherweise in der Bevölkerung nicht so bekannt. Selbst wenn wir bei Gynäkologen Werbung machen – und zwar egal ob jetzt in Leipzig oder Nordsachsen –, heißt es oft: Was, sowas gibt es? Ja, sowas gibt es! Momentan haben wir im Jahr etwa zwei Fälle. Wenn jede Frau über die Möglichkeit informiert wäre, halte ich einen in der Woche für denkbar.

Sie haben also nicht den Eindruck, dass alle Mütter, die Anspruch auf die Leistung hätten, auch darum wissen?

Nein. Ich habe das Gefühl, dass definitiv mehr Frauen davon profitieren könnten. Viele quälen sich durch die erste Zeit regelrecht alleine durch. Gehen Sie nur mal davon aus, dass es Geschwisterkinder gibt. Die Mütter stehen dann so unter Stress, dass sie sich eigentlich gar nicht um ihre eigene Genesung kümmern können. Oder auch nur die Zeit mit dem neuen Baby wirklich genießen. Und dann gibt es natürlich noch die Frauen, die eine Risikoschwangerschaft, oder einen Kaiserschnitt hatten. Die sollen nun mal nicht schwer tragen oder heben und haben oft auch gar nicht die Kraft dafür. Sie tun es aber dann trotzdem – denn das Familienleben muss ja weiter laufen. Hier unterstützt dann aber wirklich die Krankenkasse.

Bei jedem Kaiserschnitt?

Nach jedem Kaiserschnitt. Es muss nur der jeweilige Arzt verordnen. Da gibt es Verordnungsscheine, die werden bei der Krankenkasse eingereicht. Das kann alles noch vom Krankenhausbett aus passieren. Im besten Fall schon vorher, zum Beispiel gemeinsam mit der behandelnden Gynäkologin. In Rücksprache wird dann entschieden, in welchem Umfang die Hilfe gewährt wird. Das geht normalerweise auch relativ fix.

Sehen Sie bei den Anträgen einen Unterschied zwischen Stadt und Land?

Gefühlsmäßig sind es häufiger Frauen aus Leipzig, die Unterstützung möchten und in Anspruch nehmen. Auf dem Land ist es öfter so, dass die Frauen auf die Hilfe der Familien zurückgreifen können. Zum Beispiel wenn mehrere Generationen unter einem Dach oder zumindest in der Nähe wohnen. Während Corona sind die Anfragen nochmal nach unten gegangen. Die Familien sind enger zusammengerückt.

Zur Person Anke Kemsies Anke Kemsies hat 1995 den Leipziger Pflegedienst Aurich gegründet, den ihr Sohn Paul Aurich 2012 übernahm. Seit 2018 lebt sie mit ihrer Familie in Audenhain und möchte sich auch in Nordsachsen im Bereich der unterstützenden Hilfe und Hauswirtschaft etablieren.

Und trotzdem wollen Sie Ihren Dienst nach Nordsachsen ausweiten ...

Meine Familie und ich sind 2018 nach Audenhain gezogen. Mein Sohn und meine Schwiegertochter sind in Leipzig sehr aktiv und ich möchte mir nochmal eine eigene kleine Nische aufbauen. Aber nicht als kompletter Pflegedienst, sondern wirklich nur im Bereich der unterstützenden Hilfe und Hauswirtschaft. Ich kann dabei etwa den Bereich zwischen Torgau und Eilenburg erreichen.

Von Hanna Gerwig