Laußig/Bad Düben/Eilenburg

Handschuh, Brille, Maske, Umhang, Haarnetz. Seit knapp einer Woche schlüpfen Zimmermeister Axel Herber (57) und sein Sohn Martin (36) nach ihrer Schicht in diese für Handwerker eher ungewohnte Montur. Auf dem Firmengelände der Zimmerei und Bautischlerei des Vaters testen sie Menschen per Antigen-Schnelltest dann auf Corona.

Für die Neugründung haben die beiden ehemalige Büroräume reaktiviert, in denen jetzt zwei Teststrecken parallel laufen können. „Zu der Idee kam es, weil ich in anderen Bundesländern einfacher getestet wurde, als das hier möglich war“, beschreibt Axel Herber. „Ich war in Norddeutschland: Da bin ich hingefahren, habe mich online eingecheckt und dann bin ich weitergefahren. Das hat zwei Minuten gedauert.“ Schnell, unkompliziert, das Zertifikat folgte per E-Mail. So etwas hätte er auch gern in der näheren Umgebung gehabt. „Das gab es hier in unserem ‚Territorium’ so noch nicht.“

Laußiger Beitrag zur Pandemiebekämpfung

Daher fassten sie den Plan, das selbst in Laußig anzubieten. „Natürlich geht es bei der Sache auch darum, die Pandemie mit zu bekämpfen und dazu seinen kleinen Beitrag zu leisten“, sagt Axel Herber. „Und da ist das Testen ein ganz wichtiges Mittel.“ „Ich finde, die Impfung ist zwar wichtig, hin oder her, aber das Testen ist mindestens genauso“, sagt auch sein Sohn, daher wolle man den Leuten ein Testangebot bieten.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit November liefen die Vorbereitungen, Konzepte wurden aufgestellt, vom Gesundheitsamt geprüft, die Erstausstattung vorgestreckt, aber das mache man bei anderen Firmengründungen ja auch so, beschreibt Martin Herber. In ihrem neuen Zweitjob wechseln sich Vater und Sohn je nach Aufkommen ab, schlüpfen in die Schutzausrüstung und nehmen mit dem Stäbchen Nasenabstriche.

Unterstützt werden sie von Martins Frau Sabrina, die in Leipzig als Krankenschwester auf einer Intensivstation arbeitet. Sie hat die fachliche Leitung im Familienbetrieb inne und guckte den beiden anfangs noch über die Schulter. Das gab Sicherheit: „Am Anfang ist man ja auch noch nervös, gerade bei den ersten zehn Tests war das schon gut“, beschreibt Martin Herber. Zudem lernten die beiden die korrekte Handhabung der Antigentests in einem etwa zweieinhalbstündigen Kurs beim DRK in Leipzig.

Hier wird sonntags auf Corona getestet Corona-Testzentrum Laußig: Axel und Martin Herber GbR, Landstraße 53, 04838 Laußig, Telefon 0162/4034473, Montag bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 14 Uhr, Sonntag 10 bis 12 Uhr. Testzentrum vor dem Restaurant „Der Grieche im Kurhaus“: Parkstraße 25, 04849 Bad Düben, Telefon 034243/717027, Freitag bis Sonntag 16.30 bis 20 Uhr. Die Smartphone-App „ePassGo“ wird für den Testnachweis benötigt. Teststation Autopartner Richter: Dübener Straße 9, 04838 Laußig, Telefon 034243/23468, Montag bis Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Sonnabend 9 bis 11 Uhr, Sonntag 16.30 bis 17.30 Uhr. Corona-Testzentrum: Wurzener Straße 6, 04838 Eilenburg, Telefon 03423/750389, Montag bis Freitag 8.30 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 12 Uhr. Weitere Schnelltestzentren in der Nähe lassen sich über die Corona-Warn-App finden oder im Internet unter https://map.schnelltestportal.de/

Testangebot am Sonntag

Als einer von wenigen bieten sie die Tests jetzt auch am Sonntag an. Geöffnet ist dann von 10 bis 12 Uhr. „Man kann sich bei uns online anmelden oder draußen per QR-Code.“ Das steht für ,Quick Response’ („schnelle Antwort“). Eingescannt landet man über den Code direkt auf einer Eingabemaske. „Da checkt man sich selber ein“, beschreibt Axel Herber. Ansonsten brauchen Testwillige nur eine Maske und ihren Personalausweis. Die Daten aufzunehmen und der Test brauchen dann etwa je eine Minute. Wer will, kann dann gleich wieder gehen und bekommt sein Ergebnis aufs Handy, wer einen Ausdruck braucht, wartet 15 Minuten. Bislang hatten sie noch keinen positiven Corona-Fall: „Toi, toi, toi, aber irgendwann wird der erste kommen“, ist sich Martin Herber sicher.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den hofft Ioannis Taoussanis in seinem Bad Dübener Lokal „Der Grieche im Kurhaus“ zwar nicht, aber auch hier wird seit vergangener Woche freitags bis sonntags getestet. „Das sind erst einmal zwei Wochen, dass wir das probieren“, sagt er. Hauptsächlich gehe es darum, dass die Leute ins Restaurant kommen und sich direkt vor Ort testen können. Das Restaurant reagiert damit auf die 2G-plus-Regelung nach der zwar geimpfte, aber noch nicht geboosterte Gäste sich testen lassen müssen. „Es ging darum, es den Leuten einfach zu machen. Besonders für Menschen, die schon länger ihre Impfung haben, darum haben wir ein Testteam organisiert“, sagt er.

Von Manuel Niemann