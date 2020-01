Audenhain: Was wollten Einbrecher mit Truhe voller Dokumente?

Audenhain

Dieser Einbruch gibt Rätsel auf. Warum dringt jemand in das Pfarrhaus im Mockrehnaer Ortsteil Audenhain ein und stiehlt eine Truhe mit Dokumenten? Über den Fall informiert hatte die Polizeidirektion Leipzig am Montag. Demnach hatten sich zwei Tatverdächtige Samstagmittag unter einem Vorwand Zugang zum Pfarrhaus in der Straße Am Schwarzen Graben verschafft und brachen die Eingangstür zu den Amtsräumlichkeiten auf. Sie entwendeten eine Truhe mit Dokumenten und flüchteten mit einem Auto. Doch ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt und die Polizei hatte bald die Einbrecher und auch das Diebesgut.

In der Truhe waren alte Rechnungen

„Alles wieder da“, zeigte sich Pfarrer Thomas Pfeifer am Dienstag auf Nachfrage erleichtert. Bei den Dokumenten handelte es sich um jahrzehntealte Rechnungen. „Ich weiß nicht, was die damit wollten, das ist mir ein Rätsel.“ Was bleibt, sei der Schreck und der Sachschaden, den die Täter mit dem Aufbrechen der Tür zu den Amtsräumen hinterlassen hätten. Diese musste ersetzt werden. „Ich geh davon aus, dass sie den Schaden begleichen“, so der Pfarrer.

Einbrecher waren ein Mann und eine Frau

Auch die Polizei tappt beim Motiv der Einbrecher offensichtlich im Dunkeln. „Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, erklärte Katharina Geyer von der Polizeidirektion Leipzig auf Nachfrage. Bei den beiden Tätern handele es sich um einen 40-jährigen Mann und eine 32-jährige Frau. Die beiden waren nach dem Einbruch samt Truhe und Dokumenten mit ihrem Auto geflüchtet, konnten aber im Rahmen einer Überprüfung des Kennzeichens, das der Zeuge angeben konnte, ausfindig gemacht werden.

Von ka