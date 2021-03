Audenhainer Bäckerei Schurig bekommt neue Chefin

Audenhain

Nach fast 20 Jahren soll nun Schluss sein mit der Selbstständigkeit. Diesen Entschluss fasste Bäckermeisterin Katja Schurig im November letzten Jahres, die seit 2002 die Bäckerei im Mockrehnaer Ortsteil Audenhain leitet. In komplett fremde Hände gibt die 47-Jährige ihr Geschäft allerdings nicht: Ab Juli dieses Jahres wird Kollegin und Bäckermeisterin Ramona Miska die Bäckerei übernehmen. „Wir sind froh, das jetzt endlich mal offiziell zu machen“, erzählen die beiden, „hier im Ort wird ja sowieso schon eine ganze Weile spekuliert.“

„Man hat nie so richtig Feierabend“

1991 übernahmen Schurigs Eltern die Audenhainer Bäckerei, und Schurig zog kurz darauf in die Wohnung darüber. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits eine Lehre als Bäckerin in Torgau begonnen, die sie nun im neuen Laden ihres Vaters – ebenfalls Bäckermeister – abschloss. „Mir war schon als Kind klar, dass ich einmal Bäckerin werden möchte“, erzählt sie, „nur hat mich keiner gewarnt, was das für ein anstrengender Job ist.“ 2002 übernahm Schurig die Familienbäckerei und betreibt diese heute zusammen mit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Ich bin wirklich dankbar, dass mir meine Eltern damals diese Möglichkeit gegeben haben, auch wenn ich mich nun anders entschieden habe.“

Inzwischen hat Schurig selbst zwei Kinder, 20 und 8 Jahre alt. Der Wunsch, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen, trug maßgeblich zu ihrem Entschluss bei. „Wenn man eine Bäckerei leitet, hat man nie so richtig Feierabend“, sagt sie, „man kann nicht nachmittags einfach mal baden fahren oder zu einem Geburtstag gehen.“ Ihre Wohnung direkt über der Bäckerei helfe auch nicht, die Arbeit vom Privaten zu trennen.

Lesen Sie auch:

Über 88 Brücken gehen: Audenhain ist Klein-Venedig

So schmecken die Reformationsbrötchen in Nordsachsen

„Fancy-Brote“: Wie Bäcker die Deutschen mit ungewöhnlichen Brotkreationen locken

Bäckermeisterin Ramona Miska übernimmt ab Juli

Als sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im November den Entschluss gestand, stellte sich zunächst die Frage nach der Nachfolge: Nachwuchs ist im Bäckereihandwerk heutzutage rar gesät, Lehrlinge gibt es im ländlichen Raum kaum. Umso glücklicher war die Fügung, dass Mitarbeiterin Ramona Miska die Entscheidung traf, sich der Aufgabe anzunehmen. Die 53-jährige Audenhainerin arbeitet seit etwa zwei Jahren in der Bäckerei Schurig und leitete zuvor bereits eine Bäckereifiliale in Eilenburg. „Ich habe Lust, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagt sie. Im Moment klären die beiden Bäckermeisterinnen noch die Formalitäten der Übergabe mit Bank, Versicherungen und Co. ab. „Die Handwerkskammer ist dabei eine große Hilfe“, sagt Miska, „und beim Papierkram können mich meine Kinder unterstützen.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Stammkunden soll sich nach der Übernahme im Sommer nichts Gravierendes ändern. Sowohl die Öffnungszeiten als auch die Belegschaft sollen unverändert bleiben. Ein paar neue Akzente will Miska aber doch setzen: „Wir wollen uns vielleicht an ein paar neuen Produkten, wie zum Beispiel Dinkelbrot, versuchen“, verrät sie schon vorab. Auch Katja Schurig wird der Bäckerei als Mitarbeiterin erhalten bleiben – auch wenn sie aus der Wohnung über dem Laden auszieht. „Dann kann ich endlich meinen Feierabend und das Wochenende genießen.“

Von Robin Knies