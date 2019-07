Audenhain

Audenhain bei Mockrehna – ein nettes kleines Dorf mit etwa 1000 Einwohnern, das eher für seine historische Windmühle oder den Bach „schwarzer Graben“ bekannt ist, als für seine rege Partyszene. Auch Leon Lippe und seine Freunde sind bisher eher ins Auto gestiegen, wenn ihnen nach Nachtleben war. Es ging dann etwa nach Oschatz ins E-Werk oder gleich nach Leipzig.

Party zum Jubiläum des Jugendclubs

Zum 25. Geburtstag des örtlichen Jugendclubs aber, soll das anders laufen. Statt in einer anderen Stadt zu feiern, haben Audenhainer Jugendliche selbst eine „ Sommersause“ organisiert – und dafür nicht nur den Festplatz als Veranstaltungsort sondern auch die DJ´s „Anstandslos und Durchgeknallt“, „Patz und Grimbard“, „Janosh“, „ Golden Toys“ und „ Tiefenherz“ gewinnen können. „Mal so eine große Veranstaltung zu organisieren, war im Club schon länger ein Traum von uns“, sagt Leon, der zusammen mit Laura Kneiß (23), Emilie Kneiß (19) und Katharina Frohwein (20) zum Planungsteam gehört.

Unternehmen aus der Region helfen

Zusammen mit einer Eventfirma aus Leipzig, die bei der Organisation der Feier hilft, haben die vier in lokalen Unternehmen Sponsoren gefunden. Auch für ein Barbecue, Cocktails, Törtchen und Eis sowie – last but not least – die Veranstaltungstechnik, sorgen Partner aus der Region. Bisher laufen die Vorbereitungen gut. Über Facebook haben bereits 154 Personen zugesagt, mehr als 600 sind interessiert. „Wir wollen die Leute wieder aufs Dorf bringen“, sagt Leon. Er wünscht sich, dass am Samstag auf dem Festplatz Audenhainer und Gäste zusammen feiern. „So können mal wieder alle zusammenkommen“. Neun Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf bei Eventim und Tixforgigs, 12 Euro an der Abendkasse.

Von Hanna Gerwig