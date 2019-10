Audenhainer Oldie-Disco startet mit neuem Konzept

Audenhain

Im Trailer in Audenhain steigt an diesem Sonnabend nach längerer Pause wieder eine Mega-Oldie-Disco. Und die hält für die Besucher eine Regelung bereit, die vor allem die Älteren noch gut kennen müssten und mit der Trailer-Betreiber Sandro Oschkinat gewissermaßen „Zurück in die Zukunft“ will: 19 Uhr geht es los, nach 22 Uhr gibt es keinen Einlass mehr, 2 Uhr ist Schluss. „Wir müssen zurück in die Vergangenheit, um vorwärts zu kommen“, sagt der 37-Jährige, der sich aus verschiedenen Gründen zu diesem Schritt entschieden hat.

Die Einnahmen fehlten

So sei es ökonomischer Irrsinn als Gastwirt spät mit einer Tanzveranstaltung beginnen zu müssen, weil die meisten Gäste erst weit nach 22 Uhr und oft schon in angetrunkenem Zustand erscheinen, weil sie zuvor in anderen Lokalen einkehren. Er habe die Erfahrung gemacht, dass der Trailer bis 2016 zu Discos zwar bestens gefüllt war, aber letztlich die Einnahmen fehlten, um die Unkosten decken zu können.

Sandro Oschkinat ist Betreiber des Trailer in Audenhain. Quelle: Ute Ressl

Freundliche Wohlfühl-Atmosphäre, faire Preise und gute Musik

Seit Mai 2016 verzichtete Sandro Oschkinat, der einst mit Partys in einem ausgedienten Bauwagen in Gräfendorf begann und nun den Trailer in Audenhain betreibt, aus wirtschaftlichen Gründen auf öffentliche Tanz-Events, beschränkte sich auf Familien-Feiern. Nun der Neustart – aber eben nur noch in der Freizeit.

Der Audenhainer hat mittlerweile eine Festanstellung im Handel, kann so ohne Risiko agieren: „Ich kann die Termine jetzt in Ruhe so organisieren, wie es mir sinnvoll erscheint, ja sogar am meisten Freude macht.“ Als Gastwirt könne er so besser planen, jüngere und ältere Erwachsene hätten regelmäßig eine gut besuchte Discoveranstaltung mit fairen Preisen, guter Musik und in freundlicher Wohlfühl-Atmosphäre in der Region.

Angebot richtet sich vor allem an Ü30-Jahrgänge

Angesprochen fühlen könne sich die Bevölkerung ab 18 Jahre, der Fokus liege aber klar auf den Generationen der Ü30-Jahrgänge. Gespielt werden sollen Lieder, die die Besucher schon länger nicht mehr gehört haben, und das in einer verträglichen Lautstärke. Wer vor 21.30 Uhr die Bar aufsucht, kann von der Doppeldecker-Aktion profitieren, heißt: Alle Getränke, inklusive Bier vom Fass, kosten den halben Preis.

Oschkinat hofft, dass das neue Konzept ankommt. Die Erfahrung sage ihm, dass die jungen Menschen gern dorthin gehen, wo etwas los ist. Die ältere Generation müsse gewissermaßen die Stimmung „anheizen“.

26. Oktober, Oldie-Disco für alle Generationen im Trailer Audenhain, Am Schwarzen Graben 136a. Ab 19 Uhr/kein Einlass nach 22 Uhr/P18/Doppeldecker bis 21.30 Uhr.

Von Kathrin Kabelitz