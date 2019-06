Eilenburg

Unbekannte Täter haben in der Eilenburger Bernhardistraße einen Audi A 6 gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte der 32 Jahre alte Halter das Fahrzeug – amtliches Kennzeichen DZ AS 1309 – bereits am 15. Juni auf einem Privatparkplatz in der Straße ordnungsgemäß abgestellt und war danach für eine Woche in den Urlaub gereist. Als der Mann wieder nach Hause kam, musste er am Sonnabend feststellen, dass unbekannte Täter das Fahrzeug in der Zwischenzeit entwendet hatten.

Der Audi hat laut Polizei einen Zeitwert von etwa 16 000 Euro.

Von lvz