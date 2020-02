Auf Pfarrhof in Pehritzsch leben 19 Menschen unter einem Dach

Pehritzsch

Das Hoftor steht meistens offen. Ein offenes Haus soll es auch sein, das alte Pfarrhaus in Pehritzsch bei Eilenburg, das über viele Jahre leer stand und nunmehr von drei jungen Familien mit sechs Kindern sowie weiteren Paaren und Einzelpersonen bewohnt wird.

Dreh- und Angelpunkt ist Verein

Sie nennen sich „Die Konspirative“, sind eine christliche Lebensgemeinschaft. „Unser Name leitet sich ab vom Lateinischen con-spirare – zusammen atmen, leben, einmütig sein“, erklärt Thea Claßen, eine der insgesamt 19 Bewohner, den außergewöhnlichen Namen.

Zu dem Objekt gehören neben dem alten Pfarrhaus ein ehemaliges Seminargebäude, eine Kapelle, diverse Schuppen und ein großer Garten, in dem auch Hühner ihren Platz haben. Etwa 3000 Quadratmeter groß ist das Anwesen, befindet sich direkt neben der Dorfkirche und dem Friedhof. Seit 2017 wird es von den jungen Leuten genutzt: Dreh- und Angelpunkt ist ihr Verein, der Terebinthia heißt, abgleitet von Terebinthe. Das ist ein Baum aus dem Mittelmeerraum, der Pistazien trägt. Über den Verein regeln sie das Finanzielle, aber auch die öffentlichen Veranstaltungen.

„Wir sind fast alles Dorfkinder“

Was die jungen Familien und Mitglieder eint, ist der Glaube an Jesus Christus und die Gemeinschaft. Als solche suchen sie „nach einem gemeinsamen Weg in einer Zeit der Zerrissenheit“, ist auf ihrer Internetseite zu lesen.

Zur Galerie In Pehritzsch leben 19 Frauen, Männer und Kinder unter einem Dach – als christliche Lebensgemeinschaft. Hier gibt es Bilder aus dem Alltag.

„Wir sind fast alles Dorfkinder, die sich in Leipzig kennengelernt haben“, erzählt die 29-jährige Thea Claßen. Das war bei den Jesus Freaks, einer außerkirchlichen christlichen Glaubensbewegung. Dort kamen sie regelmäßig zusammen. „Die Idee, als Gemeinschaft zusammenzuziehen, begleitete uns schon sehr lange“, ergänzt Arnd Kempe (36). Seit 2013 gibt es die Gruppe, seit dieser Zeit suchten die Mitglieder, die aus dem gesamten deutschsprachigen Raum stammen, nach einem geeigneten Wohngrundstück und sind der festen Überzeugung: „Das Objekt hat uns gefunden.“ Sie hatten in einer Zeitschrift eine Anzeige gelesen – und meldeten sich darauf. Schnell war der Kontakt zur Kirche hergestellt und schnell war sich die Gruppe einig: Wir ziehen nach Pehritzsch auf den alten Pfarrhof.

Zusammenleben bringt Vorteile

Zusammen leben – das hat viele Vorteile rein praktischer Art, gerade wenn kleine Kinder da sind. Die Familien unterstützen sich gegenseitig bei der Betreuung oder einer fährt die Kinder in die Kita nach Jesewitz und holt sie wieder ab. Auch um Lebensmittel muss sich niemand einzeln kümmern. Einmal in der Woche wird ein Großeinkauf gemacht. Und sollte doch mal was fehlen, reicht ein Anruf und der andere bringt es auf dem Heimweg von der Arbeit mit. Fast alle sind beruflich in Leipzig tätig.

Im Mittelpunkt des Zusammenlebens steht aber der Glaube. „Wir starten immer montags gemeinsam in die Woche“, erzählt Arnd Kempe. Dann wird aus den Losungen rezitiert und die Woche besprochen, wer welche Aufgaben übernimmt. Sie beten zusammen, oft in der kleinen Kapelle, und bitten um den Segen Gottes. Und sie nehmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, wobei jede Familie noch ihren eigenen Wohnbereich hat und sich auch mal zurückziehen kann.

Pehritzscher zeigen sich offen

In Pehritzsch ist „Die Konspirative“ inzwischen angekommen. „Die Leute sind hier erstaunlich offen“, erzählt Thea Claßen. Beim ersten Tag der offenen Tür kamen viele Besucher, inzwischen findet auch der kleine Pehritzscher Adventsmarkt im alten Pfarrhof statt, den Sportverein, Kirchgemeinde und „Die Konspirative“ gemeinsam durchführen. Arnd Kempe arbeitet zudem im örtlichen Kirchenbeirat mit. Zu Pfarrer Friedemann Krumbiegel haben sie guten Kontakt.

Werkstatt und öffentliche Küche geplant

Die Lebensgemeinschaft will sich immer weiter öffnen, lud erst kürzlich zu einem politischen Gedichteabend. Mit dem von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands geförderten Projekt „Erprobungsräume“ hat der Verein vor, unter dem Titel „Schraube, Liebe, Hoffnung“ verschiedene Formate anzubieten – abgewandelt vom „Hohelied der Liebe“ vom Apostel Paulus, worin es heißt: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Dabei handelt es sich um monatlich offene Werkstätten, in denen etwa Holz bearbeitet, an Fahrrädern geschraubt, getöpfert oder gemeinsam genäht wird. Im Sommer soll die Öffnung der Werkstätten starten. Außerdem planen sie die Einrichtung einer öffentlichen Küche, wollen einen Mittagstisch anbieten auf dem alten Pfarrhof – gedacht vor allem für Menschen, die sonst allein sind. Denn in Gemeinschaft ist das Leben oftmals einfacher.

Von Nico Fliegner