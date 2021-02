Eilenburg/Jesewitz

Im Morgengrauen und bei dichtem Nebel sind die Mitarbeiter des Herzberger Unternehmens Maxikraft an der Staatsstraße 11 bei Eilenburg zugange und beräumen die Baustelle. Seit Freitag steht er nun – der 55 Meter hohe Sendemast des Anbieters Vodafone. Rund 5000 Einwohner in Doberschütz, Sprotta und Rote Jahne werden durch die neue Station an das Mobilfunknetz und an das mobile Breitbandnetz von Vodafone angebunden. Ende Februar/Anfang März soll der Funkmast betriebsbereit sein.

Sendemast bei Eilenburg steht – auch Pehritzsch erhält einen

Was im Osten von Eilenburg in den Himmel ragt, könnte alsbald auch in Pehritzsch stehen. Dort gab der Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht für einen 40 Meter hohen Sendemast. Mit vier Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat für den Bau, was aber nicht gleichbedeutend mit einer Baugenehmigung ist. Die muss das Landratsamt erteilen. Und dafür muss erst noch der Bauantrag eingereicht werden.

Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) informierte, soll der Sendemast auf einem kommunalen Grundstück errichtet werden – und zwar auf der ehemaligen Deponie, also etwas außerhalb vom Dorf. Die Fläche soll verpachtet werden. Das Unternehmen City Conzept in Leipzig, ein Unternehmen, das unter anderem auf Kommunikationstechnik und Projektrealisierung ausgerichtet ist, ist im Auftrag der Firma Novec GmbH in Berlin tätig, einer Tochter des europäischen Stromnetzbetreibers TenneT. Dieses Unternehmen schafft nach eigenen Angaben „die Basis für ein flächendeckendes Mobilfunknetz und den 5G-Ausbau in ganz Deutschland“. Welche Art von Sendemast in Pehritzsch errichtet werden soll, ist indes nicht bekannt.

Das sagt der Gemeinderat

Im Gemeinderat gab es trotz Zustimmung auch kritische Stimmen. Torsten Klinge gab zu bedenken, dass die Standortsicherheit zu beachten sei, schließlich werde auf einer alten Deponie gebaut, der Untergrund sei kompliziert. Und die Gemeinde dürfe bei Problemen nicht haftbar gemacht werden. Klinge ist kein Freund von solchen Sendeanlagen, auch in seinem Heimatdorf Liemehna will ein Anbieter auf privatem Grund einen Funkturm errichten. Das heißen nicht alle gut. Bedenken äußerte auch Steffi Bartmuß aus Gotha: „Was ist mit der Strahlung? Wir wissen nicht, welche Folgen das haben wird“, konstatierte sie. Gemeinderat Frank Vetterlein aus Liemehna ärgert indes die zunehmende „Verspargelung“ in den Ortschaften: Jeder Anbieter kocht hier sein eigenes Süppchen.“

Kann man den Bau stoppen?

Fakt ist: Verhindern kann eine Kommune den Bau solcher Sendemasten kaum. Erfüllt der Betreiber die gesetzlichen Anforderungen, steht dem nichts im Weg. „Wir können über den Standort entscheiden, mehr aber auch nicht“, sagte Gemeinderat Oliver Bachschwöller aus Groitzsch.

Pläne für weiteren Funkmast in Wölpern

Bekannt wurde auch, dass die Firma Vantage Towers die Lützener Firma SEG LiPro beauftragt hat, nach einem Standort für einen Sendemast in Wölpern zu suchen. Das Unternehmen hat Interesse an einer 150 Quadratmeter großen kommunalen Fläche am Dorfrand Richtung Bahntrasse. Geplant ist eine Hochfrequenzanlage, um „die Qualität und Kapazität des Vodafone-Mobilfunknetzes zu verbessern“. Darüber muss die Gemeinde noch entscheiden. In Wölpern gibt es bereits einen Funkturm.

Von Nico Fliegner