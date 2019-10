Eilenburg

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall auf dem Nordring in Eilenburg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche kurz nach 17 Uhr auf dem Weg zur Schule, als vor ihm ein Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Der Jugendliche fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Er musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. An Moped und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Von lvz