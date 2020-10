Mockrehna

Die B 87 in Mockrehna wird am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilte, können durch die Optimierung der Bau- und Asphalteinbautechnologie voraussichtlich schon am Freitag im Laufe des späten Nachmittags die Arbeiten zur B 87-Fahrbahnerneuerung in und westlich Mockrehna abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten hatten hier am 6. Juli begonnen. Voraussetzung ist, dass die Markierungsarbeiten bei geeigneter Witterung vollständig erbracht werden können.

Arbeiten auf eine Strecke von 2,3 Kilometern

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wurde auf einer Länge von etwa 2,3 Kilometern der Austausch der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht in einer Stärke von mindestens 12 Zentimetern vorgenommen. Dazu, so Lasuv-Sprecher Franz Grossmann, wurden die vorhandenen Asphaltschichten abgefräst und neuer Asphalt wieder eingebaut. Außerdem wurden eine Querungshilfe für Fußgänger zwischen der Einmündung Neue Siedlung und der ersten Zufahrt der Gräfendorfer Geflügel GmbH eingebaut und die entsprechenden Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1 Million Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland finanziert. Bedanken möchte sich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bei den Verkehrsteilnehmern, Gewerbetreibenden und Anwohnern im Umfeld für ihr Verständnis für die mit der Baudurchführung eingetretenen Umleitungen und Erschwernisse.

