Aus Bockbier wird Schnaps: Bierbrände aus Eilenburg

Aus Bier wird Schnaps! Zumindest in der Birreria in Eilenburg. Seit März 2019 braut Rialto-Chef Lutz Janke Eilenburger Bier. Während Corona wollte er zudem etwas Neues ausprobieren und fing an, auch Bockbierbrände herzustellen.

Bockbier wegen der Stammwürze

Stolz präsentiert Lutz Janke nun seine drei Bierbrände. Der ungewöhnliche Schnaps entsteht durch die Destillation von frischem Bier. Je stärker das Bier, umso besser. Auch deshalb verwendet er selbst gebrautes Bockbier. „Das nehme ich wegen der hohen Stammwürze, die liegt etwa zwischen 16 und 18 Prozent“, erklärt er. Und je mehr Stammwürze, desto mehr Geschmack. Während das Bockbier einen Alkoholgehalt von etwa 8 Prozent hat, liegt der Bierbrand bei 42 Prozent.

Gebrannt in Freyburg

Bei der Herstellung wird das Bier nicht gespundet, also nicht mit Kohlensäure versetzt. Anschließend wird es in Fässer gefüllt und zur Edelschlossbrennerei nach Freyburg gebracht. Dort entsteht schließlich der Bierbrand.

Letztlich wird aber nur aus zwei Prozent des Bieres der Bierbrand hergestellt. Eine Woche später wird der Bockbierbrand schließlich wieder von Lutz Janke abgeholt. „Beim zweiten Bockbier hatten wir 35 Flaschen. Ich glaube, dieses Mal werden es etwas mehr“, erzählt er. Das Etikett hat Sohn Roy Janke gestaltet.

Insgesamt gibt es drei verschiedene Bockbierbrände. Lutz Janke empfiehlt vor allem den Neuesten: „Roter Baron-Selektion“. Quelle: Yvonne Schmidt

Hopfen sorgt für fruchtige Note

Insgesamt gibt es bereits drei verschiedene Sorten. Den ersten Bockbierbrand stellte Janke schon im Frühjahr während des Lockdowns her. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren“, erzählt er. Während der erste Brand sehr malzig schmeckt, trägt der zweite bereits eine fruchtige Note. Denn verwendet wurde dafür das Bockbier „Roter Baron“ – ein obergäriges Bier, leicht rötlich, das etwas rauchig schmeckt. Der dritte und neueste Bierbrand entstand aus besonders hochwertigen Hopfensorten: Cascade und Mandarine Bavaria. Der „Roter Baron-Selektion“ soll somit noch fruchtiger schmecken, aber nicht im Hals brennen. Verkauft wird er in 350-ml-Flaschen für 30 Euro.

In der Pizzeria Rialto gibt es verschiedene Präsentkörbe und Spezialitäten. Quelle: Yvonne Schmidt

Ab Mittwoch können alle Bierbrände, sowie weitere Präsentkörbe in der Pizzeria Rialto erworben werden. Erhältlich ist auch ein Weihnachtsbockbier in einer Zwei-Liter-Siphonflasche. Die Bockbierbrände sind nicht nur ein ideales Weihnachtsgeschenk – mit dem Kauf unterstützen die Kunden auch die lokale Gastronomie!

