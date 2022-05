Eilenburg /Butscha

Sie könne maximal ein bisschen über das Geschehen reden, lässt Natalja K.* über Olga Meschia, Dolmetscherin und Gastgeberin auf Zeit, mitteilen. Manches, so erklärt sie, könne sie einfach noch nicht erzählen. Doch einiges muss die 51-Jährige, die noch vor wenigen Wochen in Butscha zu Hause war, auch einfach loswerden. So erzählt sie mit Tränen in den Augen von den drei Tagen in ihrer Wohnung. „Ich habe mich nur zwischen Bad und Flur aufgehalten, weil es da kein Fenster gab. Denn unsere Häuser standen doch alle unter Beschuss. Am Ende hatte ich so viel Angst, dass ich nicht mal mehr laufen konnte.“

Irgendwann brannten alle Häuser

Irgendwann haben eigentlich alle Häuser gebrannt. Und irgendwie fand sie sich deshalb mit etwa 100 anderen Leuten im Keller des Kindergartens wieder. Es gab keinen Strom und kein Wasser. Und irgendwann wollten alle nur noch weg. „Um zu schauen, ob die Luft rein ist, haben wir immer mal wieder Brot in die Luft geworfen. Wenn sich das die Tauben holten, haben die Russen auf diese geschossen. Und wir wussten: Wir können immer noch nicht raus.“

Irgendwann alles auf eine Karte gesetzt

Olga Meschia und Natalja K sind auch bei dem Treffen der Ukrainer im Eilenburger Tierpark dabei. Quelle: Ilka Fischer

Doch irgendwann, so die Buschtaerin, ging es einfach nicht mehr. „Wir waren am Ende“, und so habe sie mit einem Dutzend anderer Leute beschlossen, die Flucht zu wagen. Einige ukrainische Freiwillige haben ihnen unter Einsatz ihres Lebens geholfen, zum Fluss zu kommen. Hier hätten sie dann unter der kaputten Brücke ausgeharrt, mussten teilweise auch durch eiskaltes Wasser. Mit einem Krankenwagen sind sie schließlich in den Westen der Ukraine gelangt. Nach einem kurzen Ausruhen ging ihre Reise mit dem Autobus bis nach Warschau und dann über Berlin bis nach Eilenburg. Hier ist sie nun vorerst bei Olga Meschia untergekommen.

Suche nach dauerhafter Bleibe

Für die Russlanddeutsche war es keine Frage, zu helfen. „Nachdem die zuerst bei mir wohnende fünfköpfige Familie eine eigene Wohnung gefunden hat, suchen wir nun für Natalja eine dauerhafte Bleibe.“

Zwei Tage vor dem Krieg Oma geworden

Denn die 51-Jährige, die seit 15 Jahren Witwe ist, möchte Deutsch lernen, hier in ihren Beruf als Konditorin arbeiten. Doch mit den Gedanken wird Natalja K. immer auch in der Ukraine sein. Denn während ihre 28-jährige Tochter schon vor dem Krieg nach Moldawien zog und damit erst einmal in Sicherheit ist, weiß sie den 27-jährigen Sohn noch in der Ukraine. Zwei Tage vor Kriegsbeginn ist er Papa geworden. Um ihn, seine Frau und Baby Sophia kreisen viele ihre Ängste. Ihre Schwiegertochter wollte mit dem Baby in seiner Nähe bleiben. Wann Natalja K. ihre Enkelin und deren Eltern wieder in die Arme schließen darf, ist ungewiss. Doch Natalja K. gibt nicht nur diesbezüglich die Hoffnung nicht auf.

* Name der Redaktion bekannt

Von Ilka Fischer