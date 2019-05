Eilenburg

Schiffsunglück auf der Kiesgrube. Am Sonnabend geriet auf dem See ein kleines Ausflugsboot in Not und kenterte. Es wurden mehrer Personen als vermisst gemeldet. Binnen weniger Minuten rückten rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Gemeinde Doberschütz, Eilenburg sowie der Ortsverband Eilenburg des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) aus.

Was wie ein Ernstfall aussah entpuppte sich als Großübung der Feuerwehren und des DRK. „Diese Übung soll das Zusammenspiel trainieren. Nur so lernen alle, was im Ernstfall in bestimmten Situationen das richtige ist“, erzählte Fred Hannemann vom DRK. Mit Schlauchbooten patrouillierten Kameraden aus Mörtitz, Doberschütz und Eilenburg auf der Kiesgrube und suchten nach den Vermissten. Einige trieben im Überlebensanzug auf dem Wasser, andere hatten sich inzwischen an das Ufer der Kiesgrube gerettet und warteten auf die Rettungskräfte.

Zwei der gespielten Opfer waren der 16-jährige Jonas Walusczyk und der 15-jährige Hannes Damisch aus Doberschütz. Die Jugendlichen sind seit vielen Jahren bei der Feuerwehr aktiv. „Das war doch auf Dauer ganz schön frisch in so einem Überlebensanzug. Aber irgendwann hat man uns dann gefunden und rausgefischt“, erzählte Jonas.

Die Einsatzleitung hatte bereits während der Menschensuche auf der Kiesgrube am Ufer eine Erstversorgung aufgebaut, wo alle Geretteten von Notarzt und Rettungssanitäter versorgt wurden. Die Verletzungen reichten von einer leichten Knöchelverstauchung über Kopfverletzungen bis hin zu Frakturen am Bein. „Aufgrund des Massenanfall von Verletzten wird in solche Fällen ein Verletztensammelplatz eingerichtete. Der befand sich im nahen Gewerbegebiet zwischen Sprotta und Paschwitz. Hier werden alle registriert und für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus vorbereitet“, so Hannemann weiter.

Während der Aktion gab es einen weiteren Einsatz. Eine Lagerhalle des Bauhofes Doberschützes brannte. Auch hier wurden zwei Personen als vermisst gemeldet. Die Feuerwehren aus Battane und Wöllnau und später noch der Katastrophenschutzzug Waldbrand wurden alarmiert und stellten ein Wasserversorgung sicher. Die vermissten Personen wurden gerettet und kamen in die Verletztensammelstelle. Ganz genau beobachtete Sven Sonntag, Sachgebietsleiter für Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt Nordsachsen, die Szenerie. „Bei solche Übungen kann man sich ganz gut über den sehr guten Leistungsstand unserer Rettungskräfte informieren. Das sah unterm Strich alles sehr gut aus“, sagte Sonntag.

Von Steffen Brost