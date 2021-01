Auto angezündet – Eilenburger Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Eilenburg

An einem Garagenkomplex in der Mozartstraße in Eilenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag, gegen ein Uhr, einen Pkw angezündet. Feuerwehr und Polizei wurden über den Brand informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Opel Astra jedoch bereits in voller Ausdehnung. Zudem sei ein daneben stehender Citroën durch die Flammen beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Niemand verletzt

Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Polizeibeamte des Reviers Eilenburg haben die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Von LVZ