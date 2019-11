Eilenburg

Nach einer Brandstiftung auf dem Gelände eines Autohandels in der Ziegelstraße in Eilenburg sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht zum Montag – zwischen 0.15 und 1 Uhr – vermutlich vorsätzlich einen dort abgestellten Ford Focus in Brand gesteckt. Die Flammen griffen in der Folge auch auf einen Container mit Kfz-Fahrzeugteilen über. Auch dieser brannte aus. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg waren mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Tel. 03423/664-100) zu melden.

Von lvz