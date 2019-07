Eilenburg

Kinder haben auf der B 87 bei Eilenburg einen Stein geworfen und so die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Das berichtete die Polizei. Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr war ein 34 Jahre alter Citroen-Fahrer auf der Bundesstraße von Jesewitz kommend in Richtung Eilenburg-Ost unterwegs. Als er auf Höhe der Muldebrücke war, wurde seine Windschutzscheibe von einem Stein getroffen, der von der Böschung am rechten Fahrbahnrand aus geworfen wurde, teilte die Polizei weiter mit. Er hinterließ einen zehn Zentimeter langen Riss. Die Verursacher seien schnell von einer Zeugin ausgemacht worden, so die Polizei. Fünf Kinder – alle strafunmündig – waren hinter der Böschung. Eigentlich seien sie gekommen, um Steine in die Mulde zu werfen. Der Schaden liege im mittleren dreistelligen Bereich, verletzt wurde niemand.

Von lvz