Eilenburg

Zu einem brennenden Pkw auf der Ortsumgehung Eilenburg musste am frühen Montagnachmittag die Eilenburger Feuerwehr ausrücken. Verletzt wurde niemand, die beiden Insassen erlitten aber einen Schock und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. In ihrem Einsatzbericht mussten die Kameraden allerdings auch kritisch vermerken, dass vorbeifahrende Fahrzeuge aller Art „keinerlei Rücksicht auf die handelnden Einsatzkräfte nahmen und größtenteils mit unverminderter Geschwindigkeit an der Einsatzstelle vorbeifegten.“ Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Von LVZ