Auto brennt in der Eilenburger Ziegelstraße

Eilenburg/Bad Düben

Auto brennt in Eilenburg

Wegen eines Feuers an einem Fahrzeug musste am Freitag die Eilenburger Feuerwehr in die Ziegelstraße ausrücken. Auf dem Innenhof einer Werkstatt brannte ein Auto im Motorraum. Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann aus Sprotta bekämpften das Feuer, den Rest erledigte die Feuerwehr mit Schaum.

Doberschützer Rat tagt am Donnerstag

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Paschwitzer Landstraße“ im Ortsteil Sprotta-Siedlung ist eines der Themen, zu dem sich am 18. Februar der Doberschützer Gemeinderat verständigen will. Weitere Themen sind unter anderem die Information zum Sachstand Haushaltsplanung 2021 sowie Ermächtigungsbeschlüsse zur Vergabe von Bauleistungen zur brandschutztechnischen Instandsetzung der Kita „Am Zwergenwald“ in Battaune und zum Ausbau von Gehwegen in Battaune. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Saal Battaune, Battauner Haupstraße 25.

Eine Einwohnerfragestunde gibt es nicht. Wegen der Corona-Pandemie wird Einwohnern empfohlen, von einem Besuch der Sitzung abzusehen. Fragen können an die Gemeindeverwaltung, Breite Straße 17 oder per Mail an die Adresse info@doberschuetz.de gerichtet werden. Die Beantwortung der Fragen erfolge innerhalb von 14 Tagen, wird angekündigt.

In Laußig geht es ums Geld

Was kann und was will sich Laußig in den Jahren 2021 und 2022 leisten? Dieser Frage stellen sich am Dienstag die Laußiger Gemeinderäte im Rahmen der ersten Lesung des neuen Doppel-Etats. In der Sitzung, die um 18 Uhr im Bürgerhaus Kossa beginnt, geht es zudem um die Änderung der Elternbeitragssatzung, den Grundsatzbeschluss zum Erlass des Nutzungsentgeltes für Vereine wegen pandemiebedingter Nutzungseinschränkungen der kommunalen Einrichtungen, die Bestellung eines Datenschutz-/Informationsschutzbeauftragten, die Vergabe der Tischlerarbeiten Sanierung Gutshaus Schloss Pressel.

Arche bietet Hilfe im Lockdown an

Das Mehrgenerationenhaus Arche ist auch während des anhaltenden Lockdowns weiter da und bietet Hilfe bei Besorgungen oder Ausfüllen von Dokumenten an. Ebenso stehen die Mitarbeiter für Gespräche bereit. Der offene Treff hat geschlossen. Weitere Infos unter Tel. 03423 604033.

Stockmeier spendet Desinfektionsmittel

Die Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH hat der Stadtverwaltung Eilenburg zum dritten Mal Desinfektionsmittel gesponsert. Neben Verwendung in der Stadtverwaltung wird dieses an die umliegenden Gemeinden Laußig, Zschepplin, Doberschütz und Jesewitz sowie an die Städte Bad Düben und Taucha verteilt.

Lichter sollen Dorf erleuchten

Der Gemeindekirchenrat ruft für diesen Sonntag auf, das Dorf zum Leuchten zu bringen. Dazu sollen sie mit Einbruch der Dunkelheit Lichter und Kerzen in die Fenster oder vor die Tür gestellt werden, um Nachbarn, einsamen oder kranken Menschen eine Freude zu machen.

Eilenburg sagt Stadtausschuss ab

Die für Montag geplante öffentliche Sitzung des Eilenburger Stadtausschusses fällt aus. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund für die Absage ist die Corona-Pandemie. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Grundstücksverkäufe.

Briefwahl: Bis Montag anfordern

Für die Bürgermeisterwahl in Bad Düben am 21. Februar können Wahlscheine bis 19. Februar, 16 Uhr, bei der Stadtverwaltung Bad Düben mündlich, schriftlich oder elektronisch in dokumentierbarer Form, aber nicht telefonisch beantragt werden. Die Stadt empfiehlt, Briefwahlunterlagen spätestens bis Montag anzufordern. Holt der Wahlberechtigte den Wahlschein und die Unterlagen ab, kann er die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. Ansonsten muss der verschlossene amtliche Wahlbrief mit Stimmzettel und Wahlschein so rechtzeitig eingesandt werden, dass die Unterlagen spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen.

Von lvz