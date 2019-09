Zschepplin

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 107 nahe dem Zscheppliner Ortsteil Hohenprießnitz entstanden. Ein 28 Jahre alter Opel-Fahrer war dort gegen 20.20 Uhr in Richtung Zschepplin unterwegs, als er nach einer Rechtskurve vermutlich die Kontrolle über seinen Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug überschlug sich. Ein Alkoholtest habe dann 0,6 Promille angezeigt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Der 28-Jährige selbst habe gegenüber den Beamten erklärt, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, so die Polizei weiter. Dennoch werde nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ermittelt.

Von lvz