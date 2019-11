Audenhain

Von Probsthain (Stadt Belgern-Schildau) nach Audenhain (Gemeinde Mockrehna) war am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, der Fahrer eines Mazdas unterwegs. Wahrscheinlich aus Unaufmerksamkeit sei der 50-Jährige dann nach links von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Wegweiser geprallt, teilte die Polizei mit. In diesem Moment sei auch ein Audi vorbeigefahren, der von herunterfallenden Teilen des Wegweisers beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von lvz