Eilenburg

Am Eilenburger Schützenplatz stand am frühen Sonntagmorgen ein Auto in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich gegen 5 Uhr eine Zeugin und teilte mit, dass ein abgestelltes Fahrzeug im Heckbereich in voller Ausdehnung brennt. Polizeibeamte sowie die Kameraden der Feuerwehr Eilenburg machten sich daraufhin sofort auf den Weg. Dabei habe die Besatzung eines Funkstreifenwagens einen Mann in unmittelbarer Nähe des brennenden Fahrzeuges bemerkt, berichtete die Polizei weiter. Der Mann sei beim Anblick des Polizeiautos sofort weggerannt. Den Beamten gelang es jedoch, den Mann – ein bereits polizeibekannter 19-jähriger Eilenburger – zu stellen.

Weitere Fahrzeuge beschädigt

Bei dem brennenden Fahrzeug handelte es sich um einen Nissan Note. Durch die Hitzeeinwirkung wurde zudem ein danebenstehender Peugeot-Transporter an der Stoßstange beschädigt.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde zudem bekannt, dass in einer kleinen Nebenstraße ein geparkter Mercedes stand, bei dem die Heckscheibe zerstört wurde. Außerdem wies die Frontscheibe diverse Einschläge auf und wurde dadurch stark beschädigt. Beschädigungen auf der Motorhaube wurden ebenfalls festgestellt. Auf der Abdeckung des Kofferraumes befanden sich diverse Glassplitter, ein weißes Granulat und ein abgebrannter Einkaufszettel. Im Inneren des Fahrzeuges fanden die Beamten kleinere Brandstellen.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von lvz