Autofahrer aus Nordsachsen seit 38 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Mockrehna

Irgendwann kommt es ja doch raus: Ein 56 Jahre alter Nordsachse fuhr offenbar seit 38 Jahren ohne entsprechenden Führerschein mit dem Auto! Das berichtete am Montag die Polizei.

Gestoppt wurde der Mann, der mit einem Skoda Citigo unterwegs war, demnach bereits am 15. Juni, gegen 13.40 Uhr, in der Reichsstraße in Mockrehna. Eine Überprüfung des Fahrers in den polizeilichen Auskunftssystemen habe dann ergeben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und nun bereits zum dritten Mal fahrend mit einem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr angetroffen wurde.

Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Die Polizeibeamten stellten daraufhin aus Gründen der Gefahrenabwehr den Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem belehrten sie den 56-Jährigen abermals darüber, keine Führerschein-pflichtigen Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Für den Fall einer Zuwiderhandlung wurde ihm die Sicherstellung des Fahrzeuges angedroht.

Doch damit war die Sache noch lange nicht vorbei: Wie die Polizei nämlich weiter mitteilte, sei dann im Zuge weiterer Ermittlungen bekannt geworden, dass der 56-Jährige seit nunmehr 38 Jahren seinen Pkw mehrmals in der Woche für Fahrten zur Arbeitsstelle und zudem für private Fahrten genutzt habe. Der Mann sei aber lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klassen M und T, ausgestellt im Jahr 1985 durch das Volkspolizeikreisamt Eilenburg.

Ermittlungen laufen

Aufgrund der nun wiederholt festgestellten Straftat kann es dazu kommen, dass die Fahrerlaubnis des Beschuldigten eingezogen wird und er nun gar keine Führerschein-pflichtigen Kraftfahrzeuge mehr fahren darf. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von LVZ