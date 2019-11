Autofahrer bei Unfall in Mockrehna verletzt

Mockrehna

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in den Morgenstunden auf der B87 in Mockrehna ereignet. Gegen 7 Uhr war ein weißer Lieferwagen aus Leipzig kommend gegen einen roten VW Golf geprallt, so die ersten Informationen der Polizei vor Ort.

Verletzte Fahrer

Der Fahrer des Lieferwagen ist aus bisher ungeklärten Ursachen von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in das Torgauer Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des roten Golf wurde leicht verletzt.

Betriebsstoffe laufen aus

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Mockrehna zu Hilfe gerufen werden. Sie war mit zwei Einsatzfahrzeugen und fünf Kräften vor Ort. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Pendler mussten das Dorf umfahren.

Die Polizei bei der Unfallaufnahme. Quelle: Wolfgang Sens

Von Wolfgang Sens