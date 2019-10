Automat aufgehebelt: Eilenburger bekommen vorerst kein Geld

Eilenburg

Seit Montagmorgen stehen die Kunden der Commerzbank in Eilenburg ohne Geld da. „In der Nacht zum Montag“, so erklärt Heike Ziegenbalg, Pressesprecherin der Commerzbank auf Anfrage der LVZ, „wurde der Geldautomat aufgehebelt.“ Der oder die Täter hätten zwar kein Geld erbeuten können, doch Schaden sei eben dennoch entstanden.

Ein- und Auszahlungen vorerst nur in Delitzsch

Am Dienstag hatte die Bank in der Röberstraße einen Techniker vor Ort, um den Schaden zu analysieren. Wenn „nur“ die Tür des Geldautomaten ausgetauscht werden muss, würde es relativ schnell gehen können. Falls aber der Automat komplett ersetzt werden müsse, dauere es auch aufgrund von Lieferzeiten. Für die Commerzbank-Kunden ist dies ein großes Ärgernis. Denn da die Filiale in Eilenburg keine eigene Kasse besitzt, können Ein- und Auszahlungen nun als nächstes in Delitzsch vorgenommen werden.

Bank-Sprecherin verweist auf Supermärkte

„Das tut uns insbesondere für unsere Kunden leid“, so Heike Ziegenbalg. Wer nur Geld abheben möchte, dem empfiehlt die Pressesprecherin daher, sich das Geld bei den Märkten zu holen. In Eilenburg sei dies auf jeden Fall bei Netto, Rewe und Penny möglich.

In Delitzsch hatte Ersatz mehrere Monate gedauert

Bei der Sparda-Bank in Delitzsch waren Ende November beide Geldautomaten aus der Wand gerissen worden. Danach konnte in der Filiale in der Eilenburger Straße, die rund 4000 Kunden hat, kein Geld abgehoben werden. Erst im März wurde der neue Geld-Automat in Betrieb genommen.

Von Ilka Fischer