Autoreifen, Fernseher und sogar noch DDR-Sprühdosen: Eilenburger befreit Natur vom Müll

Als der Eilenburger Chris Daiser vor zwei Jahren das erste Mal zu einer gemeinsamen FrühjahrsMüll-Sammelaktion aufrief, war die Resonanz gering. 2019 ging er das Projekt „Übernimm Verantwortung 2.0“ mit neuem Konzept an – mit Erfolg. Über 50 Menschen machten an einem sonnigen Sonnabend-Vormittag in der Muldeaue mit, räumten den Müll weg, den andere Menschen illegal entsorgt oder den die Mulde angeschwemmt hatte. Erst das Hochwasser und dann Corona bremsten eine Wiederholung in diesem Jahr aus. Den 27-Jährigen hält dies aber nicht davon ab, regelmäßig loszuziehen und die Natur vom Unrat zu befreien. Nun ruft er die Sachsen auf, es ihm gleichzutun.

Zur Galerie Was sich alles an Müll allein in der Muldeaue bei Eilenburg findet, zeigen diese Aufnahmen.

2019 kamen an einem Vormittag drei Container voll Müll zusammen

Wie viel an Müll allein bei solch konzertierten Aktionen zusammenkommen kann, hat Chris Daiser in den letzten beiden Jahren gemerkt. „Zusammen haben wir allerlei gesammelt und am Ende ungefähr drei Container zusammenbekommen. Darunter befand sich vor allem Unrat, welcher in den Flussauen der Mulde angeschwemmt wurde: vor allem Plastik, Glasflaschen, Styropor. Aber auch Autoreifen, eine Autokarosserie, Fernseher und andere Haushaltsgegenstände haben wir gefunden“, so der 27-Jährige.

Wenn Chris Daiser unterwegs ist, hat er immer einen Müllsack dabei

Chris Daiser weiß sehr wohl, dass es regelmäßig solcher Sammel-Aktionen bedarf, um die Natur von Müll zu befreien. Doch wie geht das zu Zeiten von Corona? „Um den Müll dennoch aus der Natur zu bekommen, habe ich mich entschlossen, soweit wie möglich allein oder zu zweit loszuziehen. Die letzten Tage haben wir bereits reichlich Müll zusammengesammelt. Wieder in den Flussauen und am ECW-Gebiet in Eilenburg, das offensichtlich gern zur illegalen Müllentsorgung genutzt wird.“ Gefunden wurden unter anderem Kabelverkleidungen, Bauschutt und kiloweise Dachpappe. In den Flussauen lagen mehrheitlich Glas, sowie Plastikflaschen, Spraydosen, Kanister, Straßenpinguine, Eimer, Feuerlöscher und vieles mehr. „Vor allem sind dort Dinge zu finden, welche angeschwemmt werden und teilweise seit Jahrzehnten in der Natur liegen. Bewusst wird einem sowas, wenn man Mückenspray aus der DDR findet“, sagt Chris Daiser.

Das meiste kann im Glascontainer oder im Gelben Sack entsorgt werden

Der 27-Jährige möchte nun alle Sachsen aufrufen, es ihm gleichzutun. Es müsse nicht alles im großen Stil erfolgen: „Nehmen Sie bei Spaziergängen einen Beutel mit und sammeln Sie an Waldwegen oder Gehwegen, beim Laufen oder Gassigehen immer etwas auf. Das meiste kann im Glascontainer oder im Gelben Sack entsorgt werden. Bei großen Müllablagerungen informieren Sie bitte ihr örtliches Landratsamt, welches sich dann um die Abholung kümmert. Wenn Sie jemanden erwischen, der illegal Müll entsorgt, melden Sie dies den Behörden.“

Die kleinen Dinge machen den Unterschied

Chris Daiser, der in Leipzig als Sachbearbeiter im Einkauf tätig ist, ist sicher: Es sind die kleinen Dinge, die einen Unterschied bewirken und „so können wir ohne direkte Kosten unsere Heimat verschönern.“ Daiser weiß, dass viele Sachsen genauso denken und dass jeder seinen Anteil leisten kann: „Schmeißen Sie Zigaretten oder Abfälle nicht einfach auf den Weg, sondern entsorgen Sie diese bitte in der Müll- oder Aschentonne. Wenn Sie es nicht für sich machen, dann für Ihre Kinder, Enkel, Neffen oder Nichten. Jeder von uns hat eine Verantwortung und dieser sollten wir nachkommen. Ich möchte niemandem das Autofahren verbieten, da ich selbst in einer ländlichen Gegend lebe und wir können nicht komplett auf den ÖPNV umsteigen, aber Müll ordentlich entsorgen kann jeder.“

Zusätzlich habe es auch auf die Gesundheit positive Auswirkungen. Man ist an der frischen Luft und bewegt sich. Zusätzlich tut man für die Gemeinschaft etwas Gutes und wie lautet ein bekanntes Sprichwort: „Tue Gutes, so widerfährt Dir Gutes“.

