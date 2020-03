Awo ab sofort mit Pflegedienst in Eilenburg vertreten

Eilenburg

Die Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen ist nun auch in Eilenburg mit einem Pflegestützpunkt vertreten. Zu finden ist die Außenstelle des Pflegedienstes Delitzsch im Gebäude in der Röberstraße 14. Das Haus, in dem auch eine Außenstelle des Hortes der Dr.-Belian-Straße untergebracht ist, gehört der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen. Bis November war hier der Pflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes untergebracht.

Tägliche Touren zu den Patienten

Vier Mitarbeiter starten zunächst von hier aus ihre täglichen Touren zu den Patienten. „Unser Ziel ist aber, dass das Team noch wächst“, sagt Geschäftsführer Marko Schreiber. Bisher ist der Verband mit Stützpunkten für die ambulante Pflege in Delitzsch (25 Mitarbeiter) und Bad Düben (55 Mitarbeiter) sowie in der Kurstadt auch mit dem Pflege- und Betreuungszentrum vertreten.

Viele Leistungen gehören zum Angebot

Mit seinem Angebot will die Awo Menschen helfen, dass sie möglichst lange ihren eigenen Haushalt führen können. Auch für akut Kranke oder nach einem Krankenhausaufenthalt können die pflegerische und medizinische Versorgung zu Hause übernommen werden. Zu den Angeboten gehören unter anderem die Grundpflege nach SGB XI, Verordnungen nach SGB V, Hauswirtschaftliche Hilfe, Verhinderungspflege.

Eilenburgerin kehrt nach Eilenburg zurück

Mit Marion Taggeselle kehrt eine Eilenburgerin gewissermaßen nach Eilenburg zurück. Tätig war sie zunächst beim ASB in der Muldestadt, arbeitete dann viele Jahre in Sachsen-Anhalt und hat nun die Pflegedienstleitung am neuen Stützpunkt übernommen. Für die Muldestädterin ist das trotz jahrelanger Berufserfahrung eine neue Herausforderung, bisher ungewohnte administrative Aufgaben sind auf sie zugekommen. Bedenken hat sie deshalb nicht. Mit Daniela Müller, Daniel Schilling und Heike Haase hat sie ein kleines, aber erfahrenes Team an ihrer Seite – das aber, wie gesagt, weiter wachsen soll.

Öffnungszeiten gibt es nicht: „Wir sind viel unterwegs“, sagt Marion Taggeselle. Für Anfragen oder Terminvereinbarungen ist sie unter der Festnetznummer erreichbar. Die Nummer wird gegebenenfalls aufs Funktelefon umgeleitet. (03423 7003840)

Von Kathrin Kabelitz