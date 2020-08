Jasewitz

Der Fahrer (61) eines Ford Fusion war am heutigen Mittwoch gegen 7 Uhr auf der B 107 in Richtung Wurzen unterwegs. Etwa einen Kilometer hinter Groitzsch (Gemeinde Jesewitz) kam er wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Leitpfosten und einen Baum. Der 61-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. An Pkw, Leitpfosten und Baum entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Von lvz