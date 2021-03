Die Muldebrücke in Bad Düben ist seit Montagmorgen wegen Bauarbeiten gesperrt. Wer nach Leipzig will, fährt über Pouch und Löbnitz oder über Eilenburg, zurück ebenso. Hier gibt es den Überblick, wie der Verkehr auf den Umleitungsstrecken läuft und wie der Zeitplan für die Arbeiten an der Brücke ist.