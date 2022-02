Jesewitz

Die Gemeinde kämpft weiter für einen sicheren Überweg über die B 87 am Kreuzungspunkt Weltewitz / Gordemitz. Hier müssen die Weltewitzer drüber, wenn sie zum Schulbus nach Eilenburg und Taucha oder zur S-Bahn wollen. Für die Gordemitzer wiederum ist es der kürzeste Weg zur Grundschule in Jesewitz, zu Friedhof und Arzt. Wie der Stand der Dinge ist, das wollte Ortsvorsteherin Irmtraud Hügel im jüngsten Gemeinderat wissen.

Der aktuelle Stand der Dinge

Das Landratsamt hatte zuletzt eine Bedarfsampel oder auch einen Überweg mit der Begründung abgelehnt, dass die Kreuzung in der Statistik nicht als Unfallschwerpunkt auftaucht, die Höchstgeschwindigkeit bereits auf 70 km/h begrenzt wurde. Zudem sei ein Vorschlag des Landratsamtes, stattdessen die Ortstafeln über die Kreuzung hinaus zu versetzen, von der Gemeinde abgelehnt worden. Damit wäre zugleich auch ein Überweg, den die Straßenverkehrsordnung nur innerorts erlaubt, nicht möglich.

Gemeinde würde Eingangsschild versetzen

„Darauf“, so der Bürgermeister im jüngsten Gemeinderat, „haben wir reagiert.“ Die Gemeinde wäre nun bereit, das Ortseingangsschild so zu versetzen, dass ein Überweg kommen kann. Dies wolle er dem Landratsamt mitteilen und einen Vor-Ort-Termin anbieten. Ralf Tauchnitz (WV) fasste das dann so zusammen: „Das Ganze ist am Laufen.“

Dass die Weltewitzer und Gordemitzer jedenfalls an einer Lösung interessiert sind, das haben sie zuletzt eindrucksvoll demonstriert. Bei einem kurzfristig anberaumten Vor-Ort-Termin mit der LVZ kamen rund 30 Bürger spontan an die Kreuzung, um ihre Probleme und Lösungsansätze zu unterbreiten.

Von Ilka Fischer