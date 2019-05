Mockrehna

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 zwischen Mockrehna und Torgau wurden am Samstag zwei Personen lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei berichtete, war gegen 16.20 Uhr ein Kia-Fahrer in Richtung Torgau unterwegs. Er kam dann in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und geriet in den Grünbereich. Das Fahrzeug schleuderte zurück auf die Straße, wo es gegen einen entgegenkommenden Toyota prallte. Der 39 Jahre alte Kia-Fahrer sowie eine 40 Jahre alte Insassin wurden laut Polizei mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Die 28 Jahre alte Toyota-Fahrerin sowie zwei elf Jahre alte Kinder im Toyota mussten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Von lvz